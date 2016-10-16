Игра на нервах: что вынюхивают беспилотники США у российских границ

Российские радары засекли новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk недалеко от крымского полуострова. Он приблизился со стороны Украины и Черного моря. Что забыл самолет у наших границ, и какие цели преследуют ВВС США, регулярно отмечаясь в опасной близости от российской территории? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Согласно данным нашей разведки, RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы в Сицилии, подлетел с запада к Крыму на высоте чуть больше 15 тысяч метров, затем вошел в воздушное пространство Украины в районе Николаевской области и продолжил движение на восток, пролетая Херсон и Мелитополь. Считается, что его возможности позволяли наблюдать за ситуацией в Донбассе. По крайней мере, будучи в Мелитополе, он на 217 километров приблизился к линии разграничения под Донецком.

«Это рядовая ситуация, которая касается не только Крыма, но и Калининградской области, Дальнего Востока, Камчатки. Постоянно разведывательные самолеты США проверяют нашу боеготовность, в какое время работают наши радиолокационные станции. Вспомните, какая трагедия случилась в 1983 году, когда пострадал корейский Boeing. Его пилот тогда случайно отклонился от курса и долетел до запретной зоны на Камчатке. Там уже дежурили американские разведчики, которым было интересно понаблюдать за испытаниями советской баллистической ракеты. В какой-то момент кореец и американец сблизились настолько, что слились на экранах радаров в одну точку. Внешне они были мало отличимы, особенно в темноте, поэтому когда Boeing продолжил движение в сторону Камчатки, а американский Р-135 удалился в сторону международного коридора, советские военные приняли пассажирский самолет за шпиона и сбили его. Сейчас визуальная разведка не ослабевает. Ничего нового нет, но во избежание похожих случаев наш МИД должен возмутиться», — комментирует руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

Он отмечает, что если американские самолеты находятся в международных водах, формально к ним нельзя предъявить претензий. Ровно как и к нашим, когда мы близко подлетали к берегам Англии и Прибалтики. Все эти случаи, по мнению экспертов, никак не соотносятся с ситуацией на Украине и ситуации в Сирии.

«Штаты просто играют в давление, не идут на нормальный человеческий контакт. Может, это агония администрации Обамы, и все изменится после выборов, но госсекретарь говорит одно, Пентагон — другое. Они ведь могут и долетаться: если мы собьем следующий самолет, Штаты начнут кричать на весь мир. Но что им там делать, в районе наших границ? Они чисто по-американски думают, что у нас такие слабые нервы, но если они окажутся в наших территориальных водах, то будут уничтожены. Продолжение следует. Альтернативы в наших отношениях они не преподнесли», — считает руководитель Экспертного Совета по обороне Государственной думы Борис Усвяцов.

Еще год-два назад главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав позволял себе высказывания из серии «давайте использовать самолеты-разведчики U-2 для слежки за Россией, как во времена холодной войны, и трепать им нервы». Как мы видим, с тех пор тактика Запада не сильно изменилась.

Дмитрий Пятов