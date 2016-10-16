навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
16.10.16   Редакция

Игра на нервах: что вынюхивают беспилотники США у российских границ

(0)
15.10.16   Редакция

Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя

(0)
14.10.16   Редакция

Вот почему Путин не хочет мира в Сирии

(0)
 
13.10.16   Редакция

Когда Буши играют против Трампа

(0)

последние за вчера, 15.10.16  
19:44   Редакция

Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя

(0)
18:20   Редакция

Вот это поворот: США провалили план по изоляции российской экономики

(0)
17:35   Редакция

Президент РФ видит потенциал БРИКС

(0)
15:03   Редакция

Соглашение по "Турецкому потоку" между Россией и Турцией - поражение США

(0)
12:41   Редакция

Сирия раздора: что Обама оставит американцам после себя

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
16.10.16 17:16    
ValeraBok Как погасить заем (1)
16.10.16 02:49    
Sigemer Наши Любимые Мелодии (164)
16.10.16 02:48    
Sigemer Испания и отдых (3)
14.10.16 22:23    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (141)
11.10.16 13:42    
Sergeolov Работаем, чтобы прокормиться (2)
11.10.16 09:57    
Олька Просто стихи (652)
01.10.16 08:30    
Олька Что такое линейная алгебра? (7)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
 
опубликовано редакцией на Переводике 16.10.16 19:56
скаут: Miroslav;
 
 

Игра на нервах: что вынюхивают беспилотники США у российских границ

Российские радары засекли новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk недалеко от крымского полуострова. Он приблизился со стороны Украины и Черного моря. Что забыл самолет у наших границ, и какие цели преследуют ВВС США, регулярно отмечаясь в опасной близости от российской территории? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Согласно данным нашей разведки, RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы в Сицилии, подлетел с запада к Крыму на высоте чуть больше 15 тысяч метров, затем вошел в воздушное пространство Украины в районе Николаевской области и продолжил движение на восток, пролетая Херсон и Мелитополь. Считается, что его возможности позволяли наблюдать за ситуацией в Донбассе. По крайней мере, будучи в Мелитополе, он на 217 километров приблизился к линии разграничения под Донецком.

«Это рядовая ситуация, которая касается не только Крыма, но и Калининградской области, Дальнего Востока, Камчатки. Постоянно разведывательные самолеты США проверяют нашу боеготовность, в какое время работают наши радиолокационные станции. Вспомните, какая трагедия случилась в 1983 году, когда пострадал корейский Boeing. Его пилот тогда случайно отклонился от курса и долетел до запретной зоны на Камчатке. Там уже дежурили американские разведчики, которым было интересно понаблюдать за испытаниями советской баллистической ракеты. В какой-то момент кореец и американец сблизились настолько, что слились на экранах радаров в одну точку. Внешне они были мало отличимы, особенно в темноте, поэтому когда Boeing продолжил движение в сторону Камчатки, а американский Р-135 удалился в сторону международного коридора, советские военные приняли пассажирский самолет за шпиона и сбили его. Сейчас визуальная разведка не ослабевает. Ничего нового нет, но во избежание похожих случаев наш МИД должен возмутиться», — комментирует руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

Он отмечает, что если американские самолеты находятся в международных водах, формально к ним нельзя предъявить претензий. Ровно как и к нашим, когда мы близко подлетали к берегам Англии и Прибалтики. Все эти случаи, по мнению экспертов, никак не соотносятся с ситуацией на Украине и ситуации в Сирии.

«Штаты просто играют в давление, не идут на нормальный человеческий контакт. Может, это агония администрации Обамы, и все изменится после выборов, но госсекретарь говорит одно, Пентагон — другое. Они ведь могут и долетаться: если мы собьем следующий самолет, Штаты начнут кричать на весь мир. Но что им там делать, в районе наших границ? Они чисто по-американски думают, что у нас такие слабые нервы, но если они окажутся в наших территориальных водах, то будут уничтожены. Продолжение следует. Альтернативы в наших отношениях они не преподнесли», — считает руководитель Экспертного Совета по обороне Государственной думы Борис Усвяцов.

Еще год-два назад главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав позволял себе высказывания из серии «давайте использовать самолеты-разведчики U-2 для слежки за Россией, как во времена холодной войны, и трепать им нервы». Как мы видим, с тех пор тактика Запада не сильно изменилась.

Дмитрий Пятов


статью прочитали: 34 человек

   
теги: Россия, США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 