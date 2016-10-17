«Принудительный» обман от «Голоса Америки»

Любой автор, публикующий свои материалы на хоть сколько-нибудь серьезном уровне, скажет, что одним из главных залогов «продаваемости» текста всегда был, есть и будет хлесткий, запоминающийся заголовок.





В сети уже давно можно найти огромное количество руководств и пособий по написанию вокабул, главная суть которых сводится к одному – именно заглавие заставляет человека заострить свой взгляд на материале. Но, конечно, не стоит забывать и о том, что заголовок должен на сто процентов отражать суть самого материала, ведь в противном случае, читатель, обманувшись один раз, может навсегда поместить недобросовестного автора в свой личный черный список.





Увы, но именно с последним зачастую и не справляются ресурсы, составляющие основной костяк нашего «Рейтинга НЕдоверия». Подтасовка фактов, намеренное смещение акцентов и даже откровенная ложь – всем этим грешат недобросовестные издания в своих бесчисленных попытках сбить с толку своих же собственных читателей. Одним из таких ресурсов является «Голос Америки», для которого несоответствие «обертки» (заголовок) и «содержимого» (сам материал) – вполне обыденное явление.





Несколько дней назад на сайте издания появился материал под названием, от которого впору хвататься за сердце всем защитникам прав человека и просто неравнодушным людям, – «В России вновь будет использоваться принудительный труд».









Зацепившись за столь громкое, если не сказать скандальное, заглавие волей-неволей делаешь тот самый «клик» мышкой, дабы разобраться с тем, что же все-таки произошло. И узнаешь следующее: пенитенциарная (иными словами уголовно-исполнительная) система Российской Федерации с 1 января 2017 года начнет применять новый вид уголовного наказания – принудительные работы, простите, по версии «Голоса Америки» все тот же принудительный труд.





Для справки: принудительный труд – насильственный тип воздействия, заключающийся в выполнении работ под угрозой применения наказания. Во всем мире законодательно запрещен. Не является исключением и Российская Федерация, о чем красноречиво свидетельствуют статья 37 Конституции и статьи 2 и 4 Трудового кодекса РФ.





Ситуация мгновенно проясняется, как только удается ознакомиться с оригиналом новости. Да, действительно, с 2017 года в нашей стране будет применяться новый вид уголовного наказания – как пояснил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, речь в данном случае идет о принудительных работах.





Иными словами, то, за что пытается зацепиться «Голос Америки», представляет собой работы, совершаемые не под угрозой наказания, а это самое наказание заменяющие. А это уже существенное различие, задокументированное, к слову, во все той же 4 статье Трудового кодекса РФ.





К слову сказать, авторы издания и сами допускают серьезный прокол, когда начинают сравнивать придуманный ими принудительный труд с американским вариантом наказания, именуемым Public Works («Общественные/исправительные работы»). Труд заключенный планируется использовать в интересах, как государства, так и частных компаний, получающих в таком случае в свое распоряжение дешевую рабочую силу. Более того, как заявляет Валерий Максименко, такая система будет иметь и социальную ориентацию, в том числе в оказании помощи при трудоустройстве, создании социальной поддержки. Все же разговоры и домыслы о нечеловеческом обращении с осужденными просто не имеют под собой никаких оснований, поскольку условия содержания заключенных будут лишены практически всех ограничений.









Конечно, можно предположить, что авторы «Голоса Америки» попросту не разобрались в ситуации и непредумышленно исказили факты. Однако верится в это, откровенно говоря, с трудом. Ресурс, неоднократно замеченный в намеренной демонизации образа России, решительно не мог так проколоться ни с заголовком, ни с матчастью.

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