«Голос Америки» и критики из «Второго Форума свободной России»

Мероприятие под названием Второй форум свободной России два дня назад завершилось в Вильнюсе. Участие в этом «слёте» приняли самые известные, но к их сожалению не слишком популярные на российских просторах объединенные критики российской власти.





Объединенными критиками этих людей называют не только западные СМИ, но и сами участники, а это более тридцати человек, позиционируют себя именно таким образом.





Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности. Задачами критики являются:

• Выявление противоречий;

• выявление ошибок и их разбор

• разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку;

• отрицательное суждение о чём-либо (в искусстве, общественной жизни и т. д.), указание недостатков;

• исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, критика текста, критика исторических источников).

• отзыв, обсуждение чего-либо с целью выразить свою точку зрения.

• оценка.





Критик — человек (специалист), сферой деятельности которого является критика, то есть анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности.





Критики это конечно хорошо! Они очень даже нужны. К тому же работа критика непыльная и где-то даже почётная. Однако идентифицировать участников Форума как критиков вряд ли возможно. Невозможно, назвать таких людей как Игорь Эйдман – проживающий в германии, Дэвид Саттер – американский журналист, Борис Райтшутсер — немецкий журналист непредвзятыми критиками российской власти. Эти люди видят российские реалии через призму интересов стран, в которых они непосредственно проживают. То есть забота этих граждан о процветании РФ и ее граждан эфемерна. Им нужно, чтобы российские власти проводили исключительно прозападную политику, даже в ущерб национальным интересам РФ.

Таких участников Форума свободной России как экс шахматист Гарри Каспаров, публицист Андрей Илларионов и политолог Андрей Пионтковский — также не стоит считать полноценными критиками российской власти. Так как они озвучивают свое личное мнение (отношение к властям). Причем это мнение исключительное, идущее вразрез с народным мнением россиян. Озвучивая какие либо обвинительные тезисы в адрес правительства они не заботятся о достоверности и подлинности приводимых аргументов.





То есть, образно говоря, аргументы у этих критиков следующие:

— я так думаю не потому что есть основания и факты, подкрепляющие мою точку зрения, а просто потому что я так думаю, а значит я прав.





Вот например некоторые «данные», которыми оперируют «Форумные критики»:









Кстати, Андрей Илларионов огласил данные, согласно которым за «Единую Россию» проголосовало всего 14% избирателей. «То есть, легендарные 86%, действительно, существуют, — продолжил он. – Только, они немножечко другие. Это – количество людей, не поддерживающих “партию власти”. И эти люди ждут альтернативы».





Эти странные показатели наглядно демонстрируют некомпетентность участников Форума. Официальные данные избирательной комиссии не интересуют Илларионова, как и мнение 28 527 828 (54,20%) граждан России, отдавших свои голоса за правящую партию.





Вместо того чтобы предъявлять конкретные претензии к власти и предложения по развитию страны, участник Форума рассказывает о своем взгляде на окружающую реальность.

Подобными заявлениями изобилует статья «Второй форум свободной России – об объединении критиков российской власти» размещенная на «Голосе Америки».





Но это еще не все. Гарри Каспаров решил не ограничиваться словоблудием с претензией на критику, а пошел дальше. Он призывает к смене власти России революционным путем.

«Россия подошла к такому положению дел, когда разговоры об эволюционном изменении режима бессмысленны, и возможно только революционное развитие событий.»

Вот так и никак иначе.





В общем, участников Форума открытая Россия нельзя назвать ни критиками, ни оппозиционерами, так как конструктивных предложений и замечаний на прошедшем в Вильнюсе форуме озвучено не было. Эти люди преследуют единственную цель – «раскачивать лодку». Они пытаются сформировать негативное отношение граждан России к властям, искажая действительность и высказывая спорные безосновательные размышления.





А сам информационный ресурс «Голос Америки», публикуя подобные материалы, в очередной раз подтверждает свою приверженность к идее создания хаоса в России посредством информационных технологий.

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