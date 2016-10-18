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опубликовано редакцией на Переводике 18.10.16 20:56
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NYT: Израиль признал в Путине «нового шерифа Ближнего Востока»

«Его несравненное чувство юмора дало ему возможность сказать эти слова с серьезным выражением лица», – пишет The New York Times.

Американская газета отмечает, что нынешний израильский лидер Биньямин Нетаньяху также смог найти с Путиным общий язык и, возможно, ему это удалось даже лучше, чем Шарону. «Нужда порождает дружбу», – пишет издание, отмечая, что отношения с Кремлем стали для Израиля необходимостью по двум причинам: усиление присутствия России на Ближнем Востоке и уход США из этого региона. «Откровенно говоря, Израиль больше доверяет намерениям России стать ключевым игроком в регионе, чем намерениям США это предотвратить», – считает The New York Times.

Автор статьи пишет, что Израиль уже давно является «пешкой в игре сверхдержав», и временами начинал подозревать, что у русских «хребет пожестче», чем у американцев. «Когда речь идет о внешней политике, русские кажутся зачастую менее сентиментальными и всегда – более безжалостными. Эти качества не каждый раз можно назвать хорошими, но о них постоянно следует помнить другим странам», – считает издание.

Впрочем, еще не так давно Израиль не ставил под сомнение намерения США сдерживать рост России на Ближнем Востоке. «Стратегически распределение ролей было простым: Израиль разбирается с “мелкими собаками” в своем регионе, а Соединенные Штаты гарантируют, что “большие псы” не будут вмешиваться и менять баланс не в пользу Израиля», – пишет The New York Times.

«Вторжение» в Грузию в 2008 году и в Крым в 2014-м поставило этот уклад под сомнение. Тем не менее Израиль надеялся, что США позволят Москве так поступать только с теми странами, которым «не повезло» иметь общую с Россией границу.

Все изменилось в 2015 году, когда Россия начала военную операцию в Сирии. «Пока президент Обама только обдумывал свои ответные действия, господин Нетаньяху сел на самолет до Москвы, чтобы там встретиться с новым шерифом Ближнего Востока», – пишет газета. Они, возможно, не пришли к согласию по многим вопросам, однако израильский лидер признал, что ему придется иметь дело с Россией. «Осмелившись поддержать президента Сирии Башара Асада, господин Путин очень четко дал понять, каковы намерения России. А поскольку российские боевые самолеты летают неподалеку от северных границ Израиля, эта страна не могла такой сигнал проигнорировать», – считает издание.+

Теперь же российский лидер приглашает Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса провести переговоры. Как и в случае с Сирией, Москва делает это для того, чтобы продемонстрировать свою важность и позлить США. Госсекретарю Джону Керри не удалось усадить двух лидеров за стол переговоров. «У господина Путина это может получиться, поскольку приглашения от такого лидера Аббасу и Нетаньяху будет сложнее отклонить», –уверен автор статьи.

Впрочем, это не означает, что Путин искренне хочет добиться мирного урегулирования. По мнению американской газеты, нестабильность в этом регионе выгодна России. А потому палестинские лидеры не очень-то воодушевлены путинским приглашением. Они понимают, что российскому лидеру не очень интересны люди, которые не могут помочь сделать Россию более могущественной. Тем не менее они также понимают и то, что им, возможно, придется подыграть, поскольку в иерархии проблем Ближнего Востока они занимают самую низкую ступень.

Нетаньяху также не горит желанием встретиться с Аббасом в Москве. Однако в данном случае его цель – укрепление связей с Россией, которая все больше сближается с Египтом и Саудовской Аравией. Ведь эти страны так же, как и Израиль, все более настороженно относятся к администрации президента Обамы.

В целом все это означает, что следующей администрации президента США предстоит решить уникальную задачу на Ближнем Востоке: не сохранить влияние в этом регионе, а вновь его получить. А самому президенту предстоит решить еще более сложную проблему: сделать так, чтобы страны этого региона больше доверяли и боялись его или ее, а не Путина. Источник

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