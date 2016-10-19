Клинтон призналась в шашнях с «Исламским государством»

Хиллари Клинтон призналась одному из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, что США поставляют оружие странам, финансирующим джихадистов.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Алекса Пфейффера (Alex Pfeiffer) «Хиллари призналась Goldman Sachs, что США поставляют оружие странам, финансирующим джихадистов» (Hillary Told Goldman Sachs America Arming Countries That Fund Jihadists), опубликованной 16 октября в DailyCaller.

В своем выступлении перед руководством Goldman Sachs Хиллари Клинтон рассказала, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар финансируют джихадистов в Сирии. Соединенные Штаты продают оружие всем этим странам, и они до сих пор считаются союзниками.

Эти комментарии Клинтон дала в октябре 2013 года, через несколько месяцев после того, как она оставила должность госсекретаря. Это было одно из трех ее выступлений в этой мега-корпорации, за которые Клинтон получила 675 тысяч долларов.

Говоря о Сирии в офисе Goldman Sachs в Нью-Йорке, Клинтон описала ситуацию как опосредованную войну на нескольких уровнях. «Там есть Иран со своими агентами в «Хезболле», есть группы джихадистов, финансируемых Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром, и есть турки, которые были очень активны в начале, но затем их обеспокоил поворот событий внутри Сирии, особенно в ее северной и северо-восточной части, где проживают сирийские курды», — заявила кандидат от Демократической партии.

Клинтон здесь четко говорит о том, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар финансируют сирийских джихадистов. Также она делает предположение, что Турция, являющаяся членом НАТО, помогает неким оппозиционным группировкам в Сирии.

Это не первый раз, когда WikiLeaks публикует материал, в котором Клинтон говорит о поддержке исламских террористов государствами-партнерами в Персидском заливе. В рассекреченных электронных письмах 2014 года к Джону Подесте Хиллари писала, что и Саудовская Аравия, и Катар финансируют и предоставляют материально-техническое обеспечение ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в РФ и других страх — прим.) и другим экстремистским суннитским группировкам.

Это те страны, которые признаются союзниками США. За год до этих комментариев в Goldman Sachs Клинтон говорила: «Мы считаем Саудовскую Аравию близким и стратегическим партнером во многих важнейших вопросах, стоящих сегодня перед миром».

Находясь на посту госсекретаря, Клинтон говорила, что «Катар ― друг и союзник Соединенных Штатов». Она поздравила ОАЭ с их сороковым Национальным днем и сказала: «Наши две страны работают вместе, чтобы обеспечивать мир и безопасность».

Все три страны, которые, по словам Хиллари, финансируют террористов-джихадистов, выделяли миллионы в поддержку фонда Клинтон. ОАЭ пожертвовали фонду до пяти миллионов долларов в 2014 году. С момента основания фонда в 1999 году, cаудиты выплатили ему до 25 миллионов долларов. Катар выделил около 500 тысяч в 2014 году и до этого еще до пяти миллионов долларов.

Еще более тревожным является то, что, находясь на посту госсекретаря, Клинтон одобряла соглашения по оружию массового поражения в некоторых из этих стран. В 2010 году США продали Саудовской Аравии самолетов на 60 миллиардов долларов, а на следующий год заключили договор на 33,4 млрд долларов с другими странами Персидского залива. В 2011 году США продали ОАЭ оружие и различное военное оборудование стоимостью чуть более четырех миллиардов долларов.

В 2014 году, после того, как Клинтон покинула свой пост, США продали Катару вертолеты и зенитно-ракетные комплексы общей стоимостью 11 миллиардов долларов.

Алексей Громов