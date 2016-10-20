Президент Франции наложил в штаны и побледнел после разговора с Путиным – французские СМИ

, как не помогла в свое время его предшественнику в Елисейском дворце,

пишет французский интернет-журнал Slate.fr

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Издание напоминает, что перед президентской кампанией 2006 года Николя Саркози заявил, что не пожмет рук, которые «обагрены кровью чеченцев» и примерно в таком же тоне обратился к российскому лидеру во время их первой официальной встречи на саммите «восьмерки» в немецком Хайлигендамме в 2007 году.

Далее журнал приводит диалог, цитируя его по книге Николя Энена «Русская Франция».

«Саркози начал с прав человека и погибших в Чечне, – передает якобы имевший место разговор издание. – За этим последовала тишина. Затем Путин заговорил: «Ты все, закончил? Сейчас я тебе все объясню. Твоя страна такая…» Он сблизил ладони. И потом развел их на ширину плеч: «А моя — такая. Теперь у тебя есть два варианта. Либо ты продолжаешь говорить таким тоном, и я тебя раздавлю. Либо ты меняешь пластинку, и я могу сделать из тебя короля Европы».

Как пишет Николя Энен, «Путин сопровождал свои слова грубыми и унизительными формулировками, чтобы усилить их воздействие. Саркози был шокирован. Со встречи он вышел мертвенно-бледным. Нокаут». Президент пришел на пресс-конференцию подавленным. Это было так сильно заметно, что некоторые СМИ даже отметили, что в ходе беседы он явно пил «не только воду». После этого неприятного события Николя Саркози всячески старался стать влиятельным партнером российского лидера».

При этом Slate.fr приходит к выводу, что в ходе переговоров Владимир Путин лишь укрепляет свои позиции.

«Будь-то Грузия, Сирия или Крым, результат всегда один и тот же. Путин готов говорить. Только в ходе беседы он продвигает вперед фигуры и укрепляет позиции, в том числе военными средствами, на которые западные партнеры могут ответить лишь уговорами, выражением недовольства вроде отмены визита и экономическими санкциями. Однако на примере Украины мы уже убедились, что санкций (хотя они и производят определенный эффект) недостаточно, чтобы заставить президента России свернуть с выбранного пути», – резюмирует журнал.

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