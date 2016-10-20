В помощь ВКС РФ: авианосная ударная группа идет освобождать Алеппо

Военные эксперты НАТО уверены, что Российская Федерация направила в Сирию все корабли Северного и часть Балтийского флота. Однако это далеко не так: в Средиземное море движется небольшая авианосная группа, которая усилит ВКС РФ при освобождении Алеппо, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. «Это наиболее крупная операция по развертыванию со времени окончания холодной войны, — полагают представители Североатлантического альянса. В пресс-службе Северного флота рассказали, что согласно плану боевой подготовки Военно-морского флота России, 15 октября начался поход корабельной авианосной группы в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря.



«Идет группировка во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», обычно этот корабль сопровождают тяжелый ракетный крейсер «Петр Великий» и ВПК «Североморск». Кроме этого, группировку дополняют средства вспомогательного флота — танкер и буксир, если понадобится. Может быть, какой-то корабль Балтийского флота, который пополнит оперативное соединение Средиземного моря и станет его флагманом. Все это корабли присоединятся к тем силам, которые уже находятся в Сирии — к малым ракетным кораблям Черноморского флота, вооруженным «Калибрами». Конечно, это не весь Северный флот, потому что в его составе много кораблей», — поясняет эксперт.

Военные представители НАТО уверены, что находящиеся на борту российского авианосца ударные самолеты увеличат число самолетов России в Сирийской Арабской Республике и в течение двух недель начнут завершающую стадию воздушной операции в многострадальном Алеппо.





«На борту Кузнецова находятся первые российские палубные истребители Су-33, новый палубный МиГ-29 К и целое звено вертолетов. Среди последних будут Ка-27/Ка29 и ударный Ка-52К. Это соединение не просто так направляется на Ближний Восток — скорее всего, оно примет участие в операции по освобождению города Алеппо от боевиков ИГ (организация запрещена в РФ – прим. ред.). Самое главное, что впервые корабельная авиация сможет принять участие в боевой операции, усилит авиагруппировку ВКС, которая базируется в Хмеймиме, — заявил Дандыкин.

Необходимо отметить, что Средиземное море стало настоящей стоянкой военных кораблей разных стран. Там представлено несколько авианосцев ВМС США, а также несколько военных кораблей стран НАТО. Однако в случае резкого ухудшения обстановки российской группировке кораблей есть чем ответить.





«Если что-то пойдет не так и станет совсем плохо, то надо напомнить нашим «друзьям», что и на «Кузнецове», и на «Петре Великом» достаточно мощная противовоздушная и противокорабельная защита. Например, у обоих судов есть крылатые противокорабельные ракеты комплекса ПКР П-700 «Гранит» с достаточно большой дальностью, которые в случае чего запросто потопят несколько судов Альянса», — заключил эксперт. Напомним, 18 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о временном прекращении авиаударов по окрестностям Алеппо. Введение гуманитарных пауз одобрила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, подчеркнув, что «это очень позитивный шаг». Основные силы боевиков на данный момент покидать город отказались. Сергей Гагарин

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