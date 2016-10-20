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опубликовано редакцией на Переводике 20.10.16 14:50
скаут: babayandd;
 
 

Желтые заголовки Фонтанки: жестокая реальность

Желтые заголовки — проблема поколений. Многие издания только на этом и выезжают, не думая о качественном контенте и хороших статьях. К сожалению, некоторые СМИ позволяют себе недоговаривать, а то и врать, придерживаться априори лживой позиции и при этом не испытывать никакого чувства долга по отношению к читателям.

Фонтанка (https://gazetaogazetah.ru/363.html) уже не первый год ведет именно подобную политику, но разве это можно назвать нормой? Стоит ли доверять такому изданию? Конечно, нет! Желтушные названия пока держат на плаву это СМИ, но надолго ли — посмотрим! Просто непонятен смысл существования данного издания, если каждое слово желтого цвета...

статью прочитали: 10 человек

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