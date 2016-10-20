Медуза уже давно не волнует!

Неумение отличать правду от вымысла — проблема некоторых современных СМИ, в числе которых находится и Медуза (

). К сожалению, данное издание не утруждает себя в самом важном: искать доказательства того, о чем там пишут.







Можно ли назвать подобное издание правдивым? Нет. Стоит ли доверять? Нет. Профессиональна ли такая лживая деятельность? Нет. Слишком много нет, не так ли? Медуза, твой рейтинг недоверия очень высок!

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