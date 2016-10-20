Форум.мск: не пора ли перестать фантазировать?

Статьи, в которых пишут о фантастических фактах, могут быть только в желтых СМИ. Оказывается, Форум.мск

(

) является одним из таких. Креатив — это, конечно, здорово, но не тогда, когда он мешает адекватному и верному восприятию мира. Журналисты Форум мск дошли до той стадии, когда их писанина не лезет уже ни в какие ворота!

Пуляя свои фантазии на сайт, они могут совершенно точно не рассчитывать на серьезное к данному СМИ (если его еще можно так назвать) отношение. Ну, или будет просто такой желтый сайтик с предсказаниями и НЛО. Хотя, он уже почти таковым и является!

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