навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
20.10.16   Редакция

Форум.мск: не пора ли перестать фантазировать?

(0)
 
19.10.16   Редакция

Конец группе БРИКС?

(0)
19.10.16   Название проекта

Новости России довольно оптимистичны

(0)
 
17.10.16   Редакция

Россия пришла в Сирию, чтобы бороться с террористами. И мы добиваемся успеха

(0)

последние за вчера, 19.10.16  
 
21:00   Редакция

Конец группе БРИКС?

(0)
20:54   Название проекта

Новости России довольно оптимистичны

(0)
17:55   Редакция

Русские возвращаются: американцам объяснили, почему опасно объявлять холодную войну

(0)
11:55   Редакция

Клинтон призналась в шашнях с «Исламским государством»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
20.10.16 14:08    
Alexaa Жаркие годы: Потепление наступает (5)
20.10.16 14:04    
Alexaa 10 причин немедленно выкинуть микроволновку (16)
18.10.16 08:43    
Олька Просто стихи (654)
17.10.16 23:15    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (142)
16.10.16 02:49    
Sigemer Наши Любимые Мелодии (164)
16.10.16 02:48    
Sigemer Испания и отдых (3)
01.10.16 08:30    
Олька Что такое линейная алгебра? (7)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
 
опубликовано редакцией на Переводике 20.10.16 17:03
скаут: maks.koltsov;
 
 

Форум.мск: не пора ли перестать фантазировать?

Статьи, в которых пишут о фантастических фактах, могут быть только в желтых СМИ. Оказывается, Форум.мск (https://gazetaogazetah.ru/362.html) является одним из таких. Креатив — это, конечно, здорово, но не тогда, когда он мешает адекватному и верному восприятию мира. Журналисты Форум мск дошли до той стадии, когда их писанина не лезет уже ни в какие ворота!

Пуляя свои фантазии на сайт, они могут совершенно точно не рассчитывать на серьезное к данному СМИ (если его еще можно так назвать) отношение. Ну, или будет просто такой желтый сайтик с предсказаниями и НЛО. Хотя, он уже почти таковым и является!

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 