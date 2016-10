архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.10.16 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Independent”,

"Isis leaders ‘accepting defeat in Mosul and Raqqa and encouraging recruits to commit terror in Europe’" Великобритания - 21 октября 2016 г. Лидеры ИГИЛ "примирились с поражением в Мосуле и Ракке и поощряют новобранцев совершать теракты в Европе" Бывшие джихадисты также говорят, что группа страдает от потери доходов, так как она теряет территорию, а говоря конкретнее - нефтяные месторождения Боец "Игил" размахивает флагом и автоматом на улице Мосула. Рейтер Высшее руководство "Игил" было вынуждено смириться, что они потеряют свой халифат в Сирии и Ираке, и считают террористические атаки на Западе возможными дальнейшими действиями джихада, согласно иностранным бойцам, покидающим исламистскую группу в момент, когда она сталкивается с наступлением в Мосуле и предстоящей атакой на Ракку. Убийства некоторых их самых лучших командиров, разногласия и страх предательства способствуют тому, что "Игил" постоянно теряет территорию, согласно двум бельгийским мусульманам, которые недавно дезертировали и бежали в Турцию. В то же самое время уничтожение боеприпасов привело к тому, что группа все больше полагается на легкое вооружение, заминированные машины со смертниками и СВУ (самодельные взрывные устройства), чтобы попытаться остановить наступления, которые начаты против нее. "Когда "Даиш" ["Игил"] направилась в Ирак и захватила бронированные машины и военные джипы у иракской армии, это было большим успехом, так как это позволило им очень быстро продвигаться вперед. Но как только начались американские бомбежки, множество этих бронированных машин и джипов были просто разбиты; и передвижение на них делало вас большой мишенью", - сказал 27-летний Рашид, который работал механиком в Бельгии до своей поездки в Сирию. "Теперь лидеры "Даиш" говорят о "рибат", что означает оборону территории, а не о продвижении вперед, так что это иной способ ведения войны. У "Даиш" есть ракеты [земля-воздух], конечно. Они даже изготовили свои собственные, но сколько самолетов они сбили? Очень мало, это не так просто с современными самолетами", - продолжил он. "У них все еще есть очень хорошие взрывники, и заминированные машины со смертниками тоже очень хороши, потому что они эффективны и реально наводят страх на врага. Но когда американцы и русские начали свои воздушные налеты, эти машины подбивались до того, как они приближались к врагу, так что не очень эффективны теперь, и также число людей, добровольно становившихся смертниками, уменьшилось. "Но можно подготовить людей-смертников в Европе и они могут причинить намного больше вреда. Так что лидеры "Даиш" говорят, что там и должна происходить борьба. Многие братья считают теперь, что Мосул невозможно удержать, Ракку нельзя удержать. Так что борьба переходит в Европу". Хотя Бельгия, судя по всему, стала базой для исламистского терроризма в Европе, так как бойцы, вернувшиеся из Сирии, ответственны за убийства в Париже и Брюсселе, Рашид и его бельгийский товарищ Ясин утверждают, что не знали об этих атаках и почти не знали тех, кто их осуществил. "Они не собирали мажлис [совет], чтобы обсудить то, что они сделали. Конечно, мы не были в комнатах вместе с этими людьми, когда они решали что делать", - подчеркнул Ясин. "И вы должны знать, что многие эти атаки были спланированы в Европе, в Америке, когда люди, совершившие их, просто заявили о "байя" [верности] шейху [Абу Бакру аль-Багдади, главе "Игил"]. Они не запрашивают указаний у Ракки". Оба мужчины, имеющие марокканское происхождение, сказали, что они поехали в Сирию после того, как их возмутило жестокое подавление протестов режимом президента Башара аль-Асада. Они поддерживали контакт с другими европейскими гражданами, которые уже находились в стране, и обнаружили, что перейти границу из Турции относительно легко.

"В то время они ничего особо не делали, чтобы остановить людей, едущих в Сирию из Бельгии. Я думаю, что так было и с большинством других европейских стран", - сказал Рашид. "Европейские правительства были против Башара, так зачем им было нас останавливать? Я знаю, что теперь это намного труднее, но число иностранных добровольцев в любом случае сильно сократилось".

Эти мужчины присоединились к "Игил", сказали они, после того, как попробовали вступить в другие джихадистские группы, потому что эта группа лучше всех воевала с режимом. Для Ясина это было также потому, что "она была самой чистой и убежденной". Они утверждают, что разочарование наступило после того, как они стали свидетелями перегибов, совершенных "Игил", и признались, что они боялись, что их убьют, если они останутся в Сирии. Рассказы худого и разговорчивого Рашида и невысокого, мускулистого и немногословного Ясина временами были своекорыстными. Они воевали на различных передовых линиях, например, во время захвата городов Манбидж, Каламун и Алеппо, но, как они утверждают, не принимали участия в казнях и жестоких наказаниях, применявшихся "Игил". Ясин уточнял: "большинство людей одобряли то, что делала Хисба [религиозная полиция], потому что они мусульмане и они верят в шариат. Наказания были суровыми, но они заставляли людей придерживаться закона. Вот так было в начале..." Рашид прервал: "Но затем это стало все более и более суровым, и если люди жаловались, их обвиняли в том, что они вероотступники и даже изменники. Их бы жестоко наказали, если бы они протестовали". Эти два мужчины и ряд других оппозиционных бойцов из различных групп утверждают, что руководство "Игил" опасалось, что в группу проникли западные спецслужбы, возглавляемые британцами. Подозрительность и паранойя, сказали они, распространялись и на военное планирование. "Если вы не соглашались с чем-то, что говорил командир, то всегда был риск, что кто-то скажет "почему ты мешаешь, ты шпион?"", - рассказал Рашид. "Тем из нас, кто был добровольцем из других стран, приходилось быть чрезвычайно осторожными. Раньше такого не было, но они становились все более подозрительными". И тем не менее как раз потеря иностранного командира стала крупной утратой для "Игил", сказали эти двое. Омар аль-Шишани, грузино-чеченец, настоящее имя которого было Тархан Таймуразович Батирашвили, был, по сообщениям, убит за пределами Мосула во время воздушного удара прошлым летом. "Я знаю, что некоторые люди думают, что он, возможно, не умер, но в "Даиш" было реальное разочарование в связи с этим, когда пришла эта новость, так как он был таким опытным и таким смелым лидером", - сказал Ясин. "Но другие командиры тоже были убиты, это большая проблема для "Даиш"". "Игил" также страдает от потери доходов, так как группа теряет территорию, в частности, нефтяные месторождения, которые она раньше контролировала. Группа также заработала значительные суммы на выкупах, заплаченных западными правительствами за заложников. Утверждалось, что французское и испанское правительства выплатили значительные суммы за освобождение своих граждан, удерживавшихся под руководством таких людей как Мохаммед Эмвази, британский джихадист, ставший известным как "Джон-джихадист". Политика правительств США и Британии заключается в том, чтобы отказывать в выплате выкупа, и американские и британские заложники, включая фотожурналиста Джеймса Фоули и гуманитарных работников Дэвида Хейнса и Алана Хемминга, были обезглавлены Эмвази. "Прежде всего, мы не одобряем эти убийства; мы никак с этим не связаны. Но их, вероятно, освободили бы, если бы были выплачены деньги. Другие правительства платили, все это знают, я думаю, немецкая женщина была недавно освобождена, сколько за нее заплатили", - спросил Рашид у Ясина, который ответил, что он слышал, что 10 миллионов евро было выплачено исламистской группе, связанной с "Джебхат аль-Нусра", которая является родственной аль-Каиде, и которая недавно изменила название на "Джебхат Фатех аль-Шам".

"Это намного меньше, чем раньше, мы слышали, что испанцы заплатили 30 миллионов евро", - сказал Рашид. "Но обычные добровольцы не знают, что происходит с деньгами. Нам просто платили, и все". Оба мужчины сказали, что они получали около 60 долларов в месяц и бесплатное жилье. Тем, кто был с семьей, оплачивалась еда и другие необходимые вещи. Рашиду и Ясину грозят уголовные обвинения и перспектива длительных тюремных сроков, если они вернутся в Бельгию. Лидеры "Игил", утверждали они, имеют свой собственный план эвакуации и избегут поимки или смерти в Мосуле и Ракке. "Посмотрите, как долго они добирались до Усамы бин Ладена", - напомнил Рашид. Но это потому, что лидер аль-Каиды нашел убежище в Пакистане, имея союзников среди военных и спецслужбы страны, когда ему пришлось бежать из Афганистана. "Вы будете удивлены, какие страны могут захотеть спрятать лидеров "Даиш" и предоставить им защиту", - заявил Рашид. "Захват Ракки не будет означать, что все закончилось".

статью прочитали: 1 человек Комментарии