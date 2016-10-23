Террористы в Мосуле казнили семьи с детьми

Боевики ИГИЛ в Мосуле используют мирное население в качестве «живого щита». Позже от них избавляются, расстреливая и закапывая, словно скот, в ямы. Почему же не слышно хваленых правозащитников, обвиняющих власти США в их гибели. Ведь именно Штаты все это затеяли, открывая иракским террористам путь в Сирию. Боевики ИГИЛ в Мосуле казнили почти 300 мирных жителей. Подробности сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака: людей расстреливали на южных окраинах города. Людей сгоняли семьями, чтобы использовать в качестве «живого щита» на подступах к городу. Потом, за ненадобностью, людей расстреляли и захоронили в общей могиле на территории разрушенного сельскохозяйственного колледжа. Среди жертв много детей. Тела казненных сваливали в общую могилу бульдозером.



Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека ООН Равина Шамдасани уже заявила:

«Мы крайне озабочены сообщениями о том, что террористы ИГИЛ используют мирных жителей в качестве живого щита, чтобы сдержать наступление иракских войск. Они держат людей у своих штаб-квартир и в местах дислокации отрядов боевиков. Террористы отправили в Мосул около 200 семей из деревни Самалия и около 350 семей из Наджафии. Боевики делают все, чтобы мирное население не могло покинуть подконтрольную ИГИЛ территорию».

Озабоченность? Людей, в том числе и детей, расстреливают и давят бульдозерами, может, еще живых, кто знает… И участие в этом принимают Штаты во главе международной антитеррористической коалиции, оказывающие помощь иракским властям.

Что они сделали для того, чтобы снизить потери среди мирного населения? Или привыкли обвинять Россию и Асада в гибели мирных жителей, защищая на самом деле террористов и пытаясь обелить собственные преступления?

К слову, вся эта операция чистой воды блеф. Американцам не нужна гибель исламских экстремистов. Цели ставятся иные: перенаправить террористов на сирийские территории, чтобы осложнить жизнь сирийскому правительству. Ведь зачистить Мосул, отрезав все пути отступления для боевиков, вполне реально. Так зачем было оставлять коридоры для отступления?

Кроме того, в ООН против этой операции, обоснованно полагая, что мирное население пострадает в любом случае. Штаты, как обычно, проигнорировали эти опасения. Это даже не смешно… Невозможно объяснить, почему боевикам ИГИЛ предоставили шанс беспрепятственно покинуть Ирак и переместиться в Сирию для воссоединения с другими террористическими группировками и так называемой «умеренной оппозицией».

Атаковать Мосул, оставляя террористам коридоры для бегства? Вместо того чтобы провести внезапную атаку и сровнять их с землей? Гуманитарные коридоры для боевиков и мирных жителей, чтобы лишить военных и шанса уничтожить их при помощи авиации?





В Мосуле всего 4 тысячи боевиков против 40-50 тысяч венных коалиции. Преимущество 10 к 1 плюс военная мощь. Мирные жители просто были принесены США в жертву. По-другому нельзя объяснить тот факт, что боевики продолжают убивать невинных людей.

Хотя… город освободят, но дату освобождения приурочат к выборам в США. Штатам нужна крупная победа над ИГИЛ, пусть и ценой жизни детей и женщин в Ираке. Это ведь в Алеппо американцам выгодно вспоминать о насилии над мирным населением (пусть и на словах!), но точно не тогда, когда США на костях выстраивают свои планы и добиваются их реализации.

Что, кроме хаоса и разрушения, способны принести американцы на эти земли? Ливия и Ирак уже в руинах. Пора поделиться хаосом с Сирией, лишив сирийцев надежды на мир? Так, почему же не слышно в западных СМИ криков, осуждающих американское руководство наравне с иракским? Ведь именно они повинны в том, что детей зарывают в землю бульдозеры…

Автор Николай Киреев

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