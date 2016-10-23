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опубликовано редакцией на Переводике 23.10.16 16:24 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Британская армия показала мощь с помощью голливудских спецэффектов Военные учения НАТО в Восточной Европе, по всей видимости, так и не впечатлили тех, для кого организовывались эти многочисленные инсценировки – Российскую Федерацию. Также РФ не испугали намерения Великобритании сопровождать авианосную группу во главе с «Адмиралом Кузнецовым». Похоже, чтобы все-таки доказать России свою состоятельность, Лондон не нашел ничего лучше, чем обратиться к всемирно известной киностудии. Чтобы продемонстрировать Москве военную мощь, министерство обороны Великобритании обратилось за помощью к специалистам голливудской компании «Event Horizon». Так, британская армия провела воображаемые показательные учения, условным противником которых выступили, как ни странно, не российские, а советские вооруженные силы. Об этом пишет британский таблоид «Daily Mail» в статье с ироничным названием «Ты смотришь, Путин?». В демонстрации, а точнее, в инсценировке демонстрации наземной военной мощи Великобритании приняли участие самые различные подразделения, которые, конечно, уничтожили воображаемого недруга. Забавно, но британская армия отважно «сражалась» против советской техники 50-х годов, в частности, танков Т-54. Сами же военные королевства использовали для атаки технику на 30 лет современней, чем у оппонента, а именно вертолеты «Apache», танки «Challenger» и бронемашины «Warrior». Совершила ли советская техника хотя бы один выстрел – неизвестно, однако для уничтожения статического врага британцы использовали настоящие снаряды, а голливудские пиротехники постарались над наивысшей эффектностью взрывов, чтобы произвести впечатление на неких привилегированных персон, наблюдающих за всем этим действом. По завершению учений, если их можно отнести к таковым, источник в министерства обороны Британии сообщил «Daily Mail», что данные маневры помогут передать знания госслужащим и солдатам. Конечно, в действительности подобные учения не имеют ничего общего с реальностью, а лишь показывают истинное лицо потенциального противника – слабого и неуверенного в собственных силах. И если оборонное ведомство и правда хочет чему-то научить своих военных, продемонстрировав эффективные боевые действия, им стоило бы просто показать солдатам операцию российских ВКС в Сирии, а не смешить общественность показной «победой». Благо в век высоких технологий общедоступных материалов предостаточно. Автор: Александр Василевский

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