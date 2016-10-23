Зачем коалиция бомбит мирное население?

За последние несколько дней произошли два авианалёта сил антиигиловской коалиции на мирных жителей. С какой целью это делается? Чем помешали гражданские лица коалиции? Хассаджек, атакованный 18.10, был обычной курдской деревней; боевиков, по имеющейся информации, там не находилось. Дакук на севере Ирака, где 22.10 была разгромлена похоронная процессия, – город преимущественно туркоманский. Что у них общего? Курды воюют против ИГИЛ, туркоманы частично тоже (Олега Пешкова расстреляли именно они). Но с обеими сторонами активно заигрывают США, а Турция считает туркоманов «своим» народом. Первый вопрос: кому это выгодно? Может показаться, что выгодно российской стороне, ведь если авиация коалиции продолжит эти бомбардировки, то курды и туркоманы могут слегка рассердиться на США и их пособников. Только начнут ли тогда договариваться с РФ, или же перейдут на сторону ИГИЛ – вот что непонятно. Ещё и потому выгодно, что можно сильно дискредитировать коалицию, вынудив ту вообще уйти с Ближнего Востока. Как так: боевики живы-здоровы, а люди погибают? «Янки, гоу хоум», одним словом. Рассмотрим несколько вариантов. Версия первая: перехват управления Если это принять, то можно предположить, что целеуказания пилотам даёт Генштаб РФ. То есть, в лучших традициях голливудских боевиков, злой русский оператор комплекса РЭБ «Автобаза-М» (или подобного), используя американский дрон как своеобразный ретранслятор, отправил в штаб американцев данные о боевиках. Дрон-то летел над мирной деревней, а данные передавались, как о крупной группе боевиков. Да, версия очень конспирологическая, но абсолютно реальная. Не один беспилотник таким образом был перехвачен. Сеем недовольство к американцам. Версия вторая: плохая разведка Вот летит дрон-разведчик, а оператор внимательно следит за картинкой с камер. Видит большое скопление людей и техники, можно вместе, можно по отдельности. И оператор направляет туда авиацию. Понятно, что «калаш» можно под одежду спрятать, но перепутать катафалк с тачанкой (джип с пулемётом или миномётом)? Да и не прячут боевики оружие. Получается, что целью является любое скопление людей и/или машин.



Больше трёх не собираться? Возможно, но как же, допустим, атака на госпиталь в Кундузе? И почему ВКС РФ ни разу не были документально уличены в атаках на мирных жителей? Видать, разведка наша получше работает.

Версия третья: плохая подготовка лётного состава

Рассмотрим атаку на Дакук. В 30-ти км. от него стоит город Киркук, который подвергся нападению вооружённой группы боевиков. Можно предположить, что силы коалиции решили поддержать местные отряды и отправили в помощь авиацию, которая, по непонятным причинам, ошиблась на 30 км., отправив досрочно к Аллаху несколько десятков человек из траурной процессии.

Но такие ошибки случаются с завидной регулярностью. Неужели всё настолько плохо в ВВС коалиции? Названия перепутали? Или он по привычке гражданское население уничтожают?

Кстати, пилотов Саудовской Аравии, уничтоживших похоронный кортеж в Йемене, тренировали английские специалисты. Более 150 человек превратились в пыль. Эх, такую бы силу в нужное русло…

Версия четвёртая: «С боекомплектом не возвращаться!»

Памятны кадры, как самолёты коалиции, вылетавшие на задания, возвращались с всё так же висящими на пилонах ракетами и бомбами. То одинокий пастушок в сотню террористов случайно затесался, то видимость ограниченная… И вот приказ: бомбить, и точка. Игиловцев и нусровцев трогать нельзя, это «умеренная оппозиция» (по факту – боевые отряды коалиции, свергающие непокорного Асада), а кого тогда? А, вон группа бородатых дядек куда-то тащится, отработаем по ним. Бомбы сброшены, ракеты выпущены, жертвы есть. Задача выполнена? Однозначно.

Версия пятая: страх перед российскими ЗРК

Тоже имеет право на существование, если рассматривать отдельно атаку на Дакук. Ближайший город, где есть ЗРК, способные испортить жизнь пилотам коалиции, – это сирийский Дэйр-эз-Заур. После атаки на правительственные войска прошла информация, что там внезапно появилась парочка «Буков». Больше туда пока никто с бомбами не летал.





Принимая версию о плохой разведке, можно предположить, что пилоты вполне могут думать о наличии в Дэйр-эз-Зоре тех же С-400, у которых официальная предельная дальность 400 км.

Оттуда до Киркука 380 км., а вот до Дакука – 393 км., почти предел поражения.

Это, конечно, не очень вяжется с бомбардировкой Хассаджека, до которого от Тартуса, где стоят «Триумфы», всего 140 км. по прямой. Но вполне вяжется с тем, что МО РФ на картах показало, откуда и кто летел, где дозаправлялись, следовательно, наши отслеживают абсолютно всё. Да и реакция Минобороны и МИДа России была очень жёсткой. Чёрт их знает, этих русских, вдруг собьют? Вот и ушли хоть чуть подальше, на всякий случай.

Кстати сказать, во время вьетнамской войны американские пилоты часто отказывались вообще вылетать в районы, где были замечены советские МиГ-15, ибо Ф-86 «Сейбр» намного уступал новому русскому истребителю.

Версия шестая: попытка дискредитировать ВКС РФ

Шаблонное мышление Запада сыграло злую шутку. Пока наносились удары по мирным жителям Алеппо, всё сваливали на нас. Мы отрицали, благо никто и никогда данных со средств контроля не предоставлял, но мнение уже сложилось: виноваты русские.

Ввиду осуществляющейся операции по освобождению иракского Мосула надо сделать две вещи. Первая: ещё больше привлечь внимание к русским ударам по мирному населению. Вторая: спрятать на этом фоне колоссальные жертвы в Мосуле. Но никто не ожидал, что силы и средства РФ способны разглядеть того, кто действительно атакует жителей, вплоть до бортового номера.

Ведь как получилось? В Пентагоне ещё не успели дать в эфир информацию о ВКС над Хассаджеком, как МО и МИД РФ уже спрашивают: «Парни, а вы бельгийцев осуждать собираетесь?»

В Брюсселе вызван в МИД наш посол, которому вручили ноту протеста оскорблённые бельгийцы, да только вот бессмысленно строить из себя невинную овцу: радары не обманешь.

Естественно, ради создания негативного образа нашей страны американцы с лёгкостью пожертвуют тысячами арабских жизней. Теперь вопрос в том, будут ли они продолжать удары по простым людям, зная, что мы фиксируем весь полёт, от взлёта до посадки?

Автор: Валерий Усачёв

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