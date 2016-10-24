Турецко-украинская вина американских неоконов

Одним из доказательств невозможности американского лидерства на планете оказался турецкий путч, но это не сразу стало понятно. След США наметился тут же, но нагромождение нелепостей в день путча и после в течение нескольких дней оказалось столь впечатляющим, что до поры зерно смысла в этом событии оказалось скрыто горой смысловой шелухи. Причём развитее пошло трагично, шелуха эта обошлась дорого — не только множество людей оказалось в числе репрессированных, но есть и погибшие. Кто за измену, а кто-то попал под раздачу случайно или совсем по другим основаниям — как старый оппонент, например. Но пока другая задача. Не трагедию оценивать предстоит, поскольку рассматривается геополитический смысл обстоятельств, в которых турецкий путч — не главное. Это, без сомнений, важное, но локальное событие, а главным кажется другое — крупный провал США, изменивший геополитическую ситуацию даже не в отдельном регионе на одном континенте, а в мире. Рассматриваются аргументы для подкрепления двух аспектов. Во-первых, США в рамках внедрения джихадизма в качестве инструмента своей политики на Ближнем Востоке не нужен был светский режим в Турции — нужен был исламистский. Во-вторых, в роли лидера удобного режима Штатам не нужен своенравный Эрдоган. А в-последних, даже в главных, США в ближневосточной интриге представлены не в качестве страны, а в виде группы разведчиков, аналитиков-стратегов, политиков и коммерсантов, действующих под прикрытием своего национального флага в своих корыстных интересах. Похоже на теорию заговора. Не так ли?



А разобраться нам помогут статьи Тьерри Мейсана. В том числе, последняя, ещё не появившаяся на русском языке в русскоязычном секторе «Сети Вольтер». Её появлению на французском предшествовала другая — «Цена обратного хода», датированная 19 октября. В ней рассматривается открытая пока для США возможность прекратить многоходовку в Йемене и Сирии, поскольку видно, насколько крупно Штаты увязли, не решив ни одной задачи, кроме распространения хаоса, причём с потерянным управлением этой системой «управляемого хаоса». Неуправляемый же объективно вреден самим Штатам.





Если исходить из того, что влиятельная сплочённая группа политиков и военных не желает начала Третьей мировой (ядерной) войны, то в «Сети Вольтер» представлены доказательства наличия системы мер удержания американской гегемонии всеми средствами, не входящими в ряд, типичный для мировой войны с применением ОМП. И делается вывод, что этих мер для удержания позиций не хватает. Резюме: либо фиаско и назначение виноватых, либо переход к глобальной войне (то есть самоубийству).

Пока похоже, что США сдадут самых одиозных сателлитов, перешерстят свои штабы и выкинут на пенсии или под суд деятелей, обеспечивших родине геостратегический тупик и мировую порчу репутации. Кто-то должен поплатиться, ибо… Классическая ситуация на международной арене, громко обсуждавшаяся ещё в наполеоновские времена: это хуже, чем преступление — это ошибка.





Приписывали эту крылатую фразу Талейрану и министру юстиции Фуше, а в результате «ошибки» был расстрелян по подозрению в монархическом заговоре Луи Антуан де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский. И против Франции тогда сложилась так называемая третья монархическая коалиция. Почти 212 лет прошло, и сегодня фраза актуальна применительно уже к США: итогом растянувшейся на четверть века американской ближневосточной стратегии стали шаги к глобальной войне. Возможно, последней в истории нашей цивилизации. Это американская ошибка или преступление? Это хуже.

Поскольку в каждом полушарии своя пропаганда, мнение Мейсана представляет особый интерес — он в состоянии оценить информационное поле обеих сторон. И аналитик делает вывод: мнение коалиции с участием РФ и Китая всё-таки в мире услышано. И просто граждане, и влиятельные персоны в самых разных странах больше не могут делать вид, что в Киеве стряслась «революция достоинства», причём как бы сама по себе, а в Сирии «мирные протесты» тоже сами по себе переросли в «борьбу оппозиции против преступного режима».

Одним словом, люди стали замечать кавычки и увидели авторов гибридных и прокси войн. И… Вот так сюрприз! Обнаружили поджигателей войн не где-нибудь, а в Вашингтоне. А промолчать американцам не удастся — судя по сливам через викиликсы и разнообразных сноуденов с супер-хакерами, в ближайшие недели «утечки» появятся такого качества, которое не удастся замолчать. И состава преступления по документам будет хватать на пожизненное для довольно длинного списка персонажей, пока ещё выполняющих обязанности чиновников в Вашингтоне, Брюсселе и ООН. Бродит призрак трибунала, но не только по Европе? Да, возможно.

Такой исход, между прочим, был предсказуем: блиц-криг в сопровождении пропагандистского вранья срабатывает в пользу зачинщиков только тогда, когда сочетаются оба пункта — быстрая война и короткая ложь. «Блиц» на Ближнем Востоке застрял, и пропаганда больше не может кодировать отношение граждан к институтам власти, которыми пользуются геостратегические штабы, или неоконы с новоформатной «Гладио», или, если угодно, «неоконда», поскольку гибрид анаконды и неоконсерваторв — точный образ.

А суть дела в том, что украинскую часть американского глобального проекта и сирийскую теперь связывает очевидность. И это серьёзно: мировые СМИ долго выдумывали новости и аналитику, способствовавшую разделению проектов или хотя бы опровержению существования одного источника навязывания украинской мутации и гибели Сирийской Арабской Республики. По сути, обе республики (и САР, и бывшая УССР) погибли — разбиваются на куски гражданской войной и противоречиями между группами населения, обособившимся по экономическим, религиозным и мировоззренческим причинам.

Наступил момент, когда скрывать плоды трудов конгломерата политиков, военных и олигархов становится невозможно — «неоконда» слишком видна всем, кто специально не зажмурился. Теперь для приличия требуются виновники войн против суверенных государств севера Африки и Ближнего Востока. Часть погибших стран превратилась в арабско-африканское «гуляй поле» и пугает террором, часть ещё воюет и может отбиться.





Если жертвы из смертельной ловушки выкарабкаются, для «неоконды» наступят худшие времена, поскольку замаячит тень Нюрнбергского трибунала и виселицы для людоедов-неоконсерваторов, виновных в геноциде. Или мир узнает диагнозы, как в случае Клинтон. Собственно, заголовок одного из разделов статьи всё и объясняет: «Вашингтон в поисках козла отпущения».

Для отведения обвинений от себя любимых Штаты должны срочно найти виноватых среди своих союзников — выбрать кого-то на плаху из комплекта (Саудовская Аравия или Турция, например). С Украиной проще: Берлин с Парижем уже юридически и дипломатически заслонили настоящего виновника, и Штаты могут надеяться, что несъедобная сдача с «печенек Нуланд» достанется Меркель и Олланду. Не Обаме же, по-утиному дохромавшему до ухода с поста?

Обзор последних статей Мейсана, появившихся с упоминанием особых источников поступления информации, показывает, что актуален краткий перечень аспектов ближневосточной интриги американских неоконов.

Во-первых, распространение радикализма в зоне так называемого «Большого Ближнего Востока» уже слишком явно исходит из Вашингтона (братья мусульмане, аль-каеды во всех видах, ваххабизм, игиловщина… ) — всего стало слишком много, чтобы объяснять сказочками про спонтанность и демократические томления духа местного населения.

Во-вторых, политическое движение в Турции, условно обозначаемое как ПСР или «военный конгломерат Эрдогана», как привыкают говорить у нас, отлично работает в Сирии и Ираке на Штаты, но сам Эрдоган слишком харизматичная персона и может взбрыкнуть. Хотели устранить его, но вместо дворцового переворота с устранением деспота турецкие генералы попытались устроить полномасштабный военный переворот. И «смесь бульдога с носорогом» оказалась нежизнеспособной.

В-третьих, подоспела украинская часть провала: зима, холода, банкротство режима, проигрыш войны с Донбассом и дефрагментация остатков «незалежной». И всё это в подарок новому президенту США.

Цитата из последней статьи Мейсана: «Сегодня мы располагаем проверенной информацией о том, что на самом деле произошло 15 июля прошлого года в Турции; сведения, которые заставляют нас пересмотреть наше первоначальное суждение». Речь о проекте тюрко-монгольской империи и использовании джихадистов за пределами национальных территорий. И второе: США слишком ревниво отнеслись к движению Эрдогана в сторону РФ. И решили наказать, но не всю страну-члена НАТО, а только её лидера.

На фоне кризиса мирового влияния и управляемости Эрдоган казался Штатам идеальным «козлом отпущения» для выхода из сирийского кризиса. Дело ведь не в MIT (турецкая разведка – ред. politpuzzle) или Хакане Фидане, «смотрящим по джихадистской зоне» в мире, а конкретно в Реджепе Тайипе Эрдогане. Он и был на прицеле в июле.

Итоговый вывод: США попытаются представить миру Украину подопечной «нормандской четвёрки» (вообще-то, пары Берлин-Париж), а разруху в странах «Большого Ближнего Востока» — достижением Турции или шейхов. Как только Турция в рамках американского плана отправила войска в Ирак и в Сирию, на плаху торопятся только шейхи. И отольются в Эр-Рияде йеменские слёзы, возможно. Как по-катарски или саудитски будет «нюрнберг»? Скоро узнаем.

Автор: Сергей Карлов

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