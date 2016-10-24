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опубликовано редакцией на Переводике 24.10.16 16:07
скаут: inalpl;
 
 

Молодцы, рабы! 500 лет мы их резали и вешали, а до них еще не дошло, что были рабами!

Молодцы наши рабы! Значит, 500 лет Болгария была свободным и суверенным государством и таких личностей как Ботев, Левски, Бенковски, Вазов и всех известных и неизвестных погибших наших героев Отечества никогда не существовало.

Согласно сегодняшним учебникам по истории турецкого рабства не было, и в рамках Османской империи болгары имели право на собственность, заграничные путешествия и торговлю.

И ещё один исторический факт, который переиначивается, - роль России в освобождении Болгарии. Согласно некоторым историкам, русские оккупировали Болгарию, а не освободили её от Турции.

Новое возмущенное обращение матери ученицы средней школы по поводу учебника по истории появилось в Интернете. Родиельница прикрепила фотографии страниц книги, из которых ясно, что болгары, как видно, объявлены свободными в период турецкого рабство.

Вот, что написала мать школьницы под снимком, опубликованном в Фейсбуке:

Desislava Andonova: "Это написано в учебнике моей дочери по предмету «Человек и общество» за третий класс! И я категорически не согласна! Я сохранила свой учебник по «Родинознанию» и использую его особенно в этом уроке, так как хочу, чтобы мои дети знали и ценили историю Болгарии такой, какой она в действительности была!!!!»


На снимках: фотографии фрагментов страниц из учебника. 


Перевод текстов: 


«БОЛГАРЫ В ОСМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. Большинство болгар жили в сёлах. В семьях они говорили на своём родно языке, соблюдали обычаи, праздновали болгарские праздники, пели болгарские песни. Во многих сёлах вместе жили христиане и мусульмане. Они сближались в труде, обменивались словами, песнями, танцами, обычаями, вместе праздновали праздниками».


«После захвата османами болгары сохранили свою христианскую веру, язык и достоинство. В империи они жили вместе с греками, турками, евреями, армянами, цыганами и другими».


Примечание переводчика. В заголовке автором использована фраза: «Ашколсун на раята!» - турецкие слова, которые в годы рабства использовались в отношении именно порабощенного болгарского населения.





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теги: Болгария  
   
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