Молодцы, рабы! 500 лет мы их резали и вешали, а до них еще не дошло, что были рабами!

Молодцы наши рабы! Значит, 500 лет Болгария была свободным и суверенным государством и таких личностей как Ботев, Левски, Бенковски, Вазов и всех известных и неизвестных погибших наших героев Отечества никогда не существовало.

Согласно сегодняшним учебникам по истории турецкого рабства не было, и в рамках Османской империи болгары имели право на собственность, заграничные путешествия и торговлю.

И ещё один исторический факт, который переиначивается, - роль России в освобождении Болгарии. Согласно некоторым историкам, русские оккупировали Болгарию, а не освободили её от Турции.

Новое возмущенное обращение матери ученицы средней школы по поводу учебника по истории появилось в Интернете. Родиельница прикрепила фотографии страниц книги, из которых ясно, что болгары, как видно, объявлены свободными в период турецкого рабство.

Вот, что написала мать школьницы под снимком, опубликованном в Фейсбуке:





На снимках: фотографии фрагментов страниц из учебника.





Перевод текстов:





«БОЛГАРЫ В ОСМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. Большинство болгар жили в сёлах. В семьях они говорили на своём родно языке, соблюдали обычаи, праздновали болгарские праздники, пели болгарские песни. Во многих сёлах вместе жили христиане и мусульмане. Они сближались в труде, обменивались словами, песнями, танцами, обычаями, вместе праздновали праздниками».





«После захвата османами болгары сохранили свою христианскую веру, язык и достоинство. В империи они жили вместе с греками, турками, евреями, армянами, цыганами и другими».





Примечание переводчика. В заголовке автором использована фраза: «Ашколсун на раята!» - турецкие слова, которые в годы рабства использовались в отношении именно порабощенного болгарского населения.







