От Грозного до Алеппо — как США уступали России

В очередной раз мы становимся свидетелями того, как за многочисленными преувеличениями и явными искажениями фактов теряется правда. Сегодня израильское издание Ynet опубликовало статью, в которой действия России в Сирии, в частности в Алеппо, рассматриваются сквозь призму геополитического противостояния Москвы и Вашингтона.

Благодаря тому, что статья не изобилует явными русофобскими пропагандистскими штампами, и автор не кидается из крайности в крайность, а старается придерживаться «золотой середины», складывается впечатление, что оценка положения в регионе России и США сделана объективно. На самом деле, это, конечно, не так.

Изначально речь в материале идет о том, что Россия якобы не оставила от Грозного камня на камне, уничтожив при этом огромное количество мирного населения. И далее автор утверждает, что сейчас в Алеппо Москва действует теми же методами, что и в Чечне в 1999-2000 годах, акцентируя внимание на том, что российские силовики бомбят всех подряд без разбора.

Хотя в России всем известно, что в результате бомбардировок Грозного в упомянутые годы многие чеченцы (мирные жители большей частью) вынуждены были переселиться, а погибли в городе уже непосредственно вооруженные радикалы, которые обороняли захваченную ими столицу республики!

Автор отмечает, что, по его мнению, Соединенные Штаты толком никак не могут воспрепятствовать подобной политике России в Сирии, что, в конце концов, приводит к утрате первыми их статуса на международной арене. И тут он прав в некотором смысле – США действительно больше не обладают доминирующим положением в Сирии, однако на фоне этого утверждения читатель как бы автоматически соглашается с тем, что Россия действительно без всякого разбору и условностей уничтожает мирное население вместе с радикалами в Алеппо.

Никто не пытается отрицать, что когда идет война и наносятся авиаудары, неизбежно будет страдать мирное население, однако нужно понимать, что российские ВКС действуют крайне профессионально и наносят точечные ракетные и бомбовые удары исключительно по позициям боевиков, о чем уже неоднократно заявляли представители Минобороны и союзники России по коалиции. Уничтожаются при этом, в основном, инфраструктурные объекты и большие скопления живой силы неприятеля – остальную же работу по зачистке «территории» выполняет сирийская армия, отбивая у террористов Алеппо квартал за кварталом!

Таким образом, жертвы среди мирного населения сводятся к возможному в условиях ведения войны минимуму. Более того, автор почему-то не говорит ни слова о гуманитарных коридорах, практика которых применяется в Алеппо уже не впервые по инициативе России. Мирное население и боевики, решившие сложить оружие, во время подобных гуманитарных пауз могли покинуть город – правительственные силы гарантировали им неприкосновенность.

Автор Ynet прибегает к тактике частичного согласия с условным «оппонентом», признавая за Штатами утрату доминирующего положения как в ближневосточном регионе, так и во всем мире. Но за этим признанием автор маскирует свой главный посыл: ВКС РФ якобы бомбит мирное население вместе с боевиками и фактически занимается военными преступлениями, а Владимир Путин как лидер российского государства несет за это персональную ответственность. Подытоживая все вышеизложенное, следует отметить, что подобная статья – это довольно тонкая пропаганда, которая рассчитана, в общем-то, на здравомыслящих, но мало осведомленных людей.

Илья Новицкий