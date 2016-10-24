Эрдоган доверяет Путину, доказательство тому – Турецкий поток





Пока Болгария набивала себе цену, решая сорвать планы России по строительству «Южного потока», Эрдоган оказался куда прозорливей и согласился на сделку с нашей страной. Таким образом, Турция получила прекрасный бонус, который принесет государственной казне миллиардную прибыль.

Никто не будет отрицать, что Евросоюз остро нуждается в российском газе, а поставки газа через Украину сопровождаются неприятными «сюрпризами» для европейских потребителей. Очевидно, что турецкий поток может решить эту проблему, и для этого есть все предпосылки.





Еще полгода назад казалось, что отношения с Турцией ушли в прошлое, но турецкий лидер нашел в себе силы извиниться перед Россией за сбитый истребитель. Власти Турции поняли, что Москва является надежным партнером, в отличии от Запада. Могу сказать, что этот инцидент не повлиял на отношения россиян к простому народу.

Можно не сомневаться, что поставки газа по газопроводу «Турецкий поток» будут осуществляться в установленные сроки.





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