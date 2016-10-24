навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
24.10.16   Редакция

Крым: Как на полуострове сказался факт вхождения в состав РФ

(0)
 
23.10.16   Редакция

Ситуация с Нобелевской премией Бобу Дилану выглядит совсем не так, как ожидали

(0)
21.10.16   Редакция

Алексей Навальный и олигархи

(0)

последние за вчера, 23.10.16  
 
21:00   Редакция

Ситуация с Нобелевской премией Бобу Дилану выглядит совсем не так, как ожидали

(0)
20:45   Редакция

Лагерь мигрантов в Кале - лакмусовая бумажка толерантности ЕС

(0)
19:57   Редакция

Зачем коалиция бомбит мирное население?

(0)
16:24   Редакция

Британская армия показала мощь с помощью голливудских спецэффектов

(0)
12:08   Редакция

Террористы в Мосуле казнили семьи с детьми

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
24.10.16 19:25    
Олька Просто стихи (655)
24.10.16 19:00    
matrosvyacheslav Электронная подпись (1)
24.10.16 14:51    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (145)
23.10.16 17:38    
thanks34 Весёлые картинки (250)
22.10.16 10:56    
Nickle Полы (1)
20.10.16 22:19    
Sigemer наш Северный Кавказ (6)
20.10.16 22:17    
Sigemer физическая красота - что это такое? (34)
20.10.16 22:17    
Sigemer Что есть Россия? (33)
 
опубликовано редакцией на Переводике 24.10.16 19:36
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Эрдоган доверяет Путину, доказательство тому – Турецкий поток


 

Пока Болгария набивала себе цену, решая сорвать планы России по строительству «Южного потока», Эрдоган оказался куда прозорливей и согласился на сделку с нашей страной. Таким образом, Турция получила прекрасный бонус, который принесет государственной казне миллиардную прибыль. 
Никто не будет отрицать, что Евросоюз остро нуждается в российском газе, а поставки газа через Украину сопровождаются неприятными «сюрпризами» для европейских потребителей.  Очевидно, что турецкий поток может решить эту проблему, и для этого есть все предпосылки. 

Еще полгода назад казалось, что отношения с Турцией ушли в прошлое, но турецкий лидер нашел в себе силы извиниться перед Россией за сбитый истребитель.  Власти Турции поняли, что Москва является надежным партнером, в отличии от Запада. Могу сказать, что этот инцидент не повлиял на отношения россиян к простому народу. 
Можно не сомневаться, что поставки газа по газопроводу «Турецкий поток» будут осуществляться в установленные сроки. 


статью прочитали: 29 человек

   
теги: Турция, Туризм  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 