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опубликовано редакцией на Переводике 24.10.16 19:57
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Крым: Как на полуострове сказался факт вхождения в состав РФ

Как бы это  громко не звучало, я считаю, что Крым обрел с Россией «второе дыхание». За то короткое  время, что полуостров находится в составе нашей страны, развитие Крыма не остановилось ни на секунду. Сами посудите, здесь, как на дрожжах выросла современная инфраструктура, которая включает в себя строительство новых жилых домов, ремонт школ и больниц. Очевидно, что при Украине люди ничего этого не видели. Крымский полуостров находился в полнейшем запустении. 


Скажу честно, меня совсем не удивляет, что  результаты опроса ВЦИОМ показали, что крымчане довольны тем, как складывается положение дел в республике. Другого результата можно было и не ожидать. Жители полуострова изначально хотели изменить свою жизнь, собственно, поэтому и проголосовали на референдуме за то, что видят свое будущее с Россией. Не хочу думать, как бы  складывалась ситуация в Крыму, останься полуостров в составе Украины.  Крымчане смотрят с оптимизмом в будущее – это главное.

статью прочитали: 5 человек

   
теги: Крым  
   
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