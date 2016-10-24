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опубликовано редакцией на Переводике 24.10.16 20:35
скаут: ZZToP;
 
 

ЕС на пути распада?

ЕС, мягко говоря, не позавидуешь.  Мало того, что Европа  переживает финансовый кризис, так еще в довесок ко всему, западные политики не знают, как им остановить непрекращающийся поток беженцев.

На самом деле, ничего бы этого не было, не поддержи Евросоюз  в свое время стремление Америки установить «демократию» на Ближнем Востоке. Получается, что миграционный кризис – это следствие неправильной политики западных стран.





Казалось бы, что проблемы  ЕС должны на этом закончиться, но не тут-то было. Все чаще от зарубежных чиновников можно услышать, что они опасаются развала Европейского Союза. Знаете, здесь действительно, есть чего бояться.  Жители Великобритании стали первыми, кто проголосовал за выход из Евросоюза. Не исключено, что примеру британцев захотят последовать и другие государства и некоторые уже высказывались по этому поводу.  Если европейская политическая элита не хочет, чтобы распад ЕС произошел на практике, то ей следует уделить внимание решению накопившихся проблем. От того, что европейцы будут просто за голову хвататься, мало, что изменится.

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теги: Евросоюз  
   
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