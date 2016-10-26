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опубликовано редакцией на Переводике 26.10.16 11:29
скаут: Memento Mori;
 
 

Глава нац. разведки США признал Россию великой державой

"Естественный ход истории заключается в том, что мы перешли от двуполярной системы времен холодной войны к многополярной конструкции международных отношений, где такие страны, как Россия, Китай, видят себя важными, если не доминирующими игроками. И они являются таковыми".

Эти слова Джеймса Клэппера, сказанные на конференции в Совете по международным отношениям в США являются очень важными.

Американские политики понимают, что роль России в мировой политике растет с каждым днем, как и авторитет российского лидера. Это не очень их радует, но это факт, который нужно учитывать.

Джеймс Клэппер признал, что Россия является доминирующим игроком в мире, и что Путин хочет вернуть своей стране статус сверхдержавы.

Он также назвал российско-американские отношения "натянутыми", отметив при этом, что между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия по Сирии и Украине.

Отвечая на вопрос о намерениях Путина, глава нац. разведки США заявил, что Путиным движет его видение России как сверхдержавы.


"Думаю, что он видит Россию великой, сверхдержавой. Для него крайне важно, чтобы США относились к России как к великой державе".

Но я бы сказал, что Москва просто хочет, чтобы с ней говорили на равных, чтобы перестали "пугать" санкциями и научились вести конструктивные диалоги. И все. Этого было бы вполне достаточно для нормализации отношений и для решения многих важных задач.



статью прочитали: 50 человек

   
теги: Россия, США, Политика, Россия-США  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  12.10.2016 20:54  
-

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