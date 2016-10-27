Американцы в Ираке бомбят школы и жилые дома

Показательная новость: самолет ВВС США 21 октября нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус в южной части иракского города Мосул. Коалиция начинает расследование, международное сообщество молчит, Россия наблюдает. Истерик никто не закатывает, хоть и говорят, что дурной пример заразителен. Американцы, вероятно, снова «ошиблись»… «случайно» разбомбив жилые кварталы города. Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, 22 октября массированным авиаударам подверглись жилые кварталы населенных пунктов Каракош и Хазна. 23 октября ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары еще по двум населенным пунктам: Каракхараб и Эш-Шура.



Коалиция во главе с США постаралась на славу. Террористы не пострадали, зато мирные жители получили «массу впечатлений»: разрушено большое количество социальных учреждений, более 200 человек пострадало, погибло более 60 мирных жителей, в том числе и дети.

Представитель коалиции уже обратился к российским властям с просьбой поделиться подробной информацией об авиаударе на юге Мосула, чтобы начать расследование. Чем обычно заканчиваются подобные расследования, мы знаем: извинятся, скажут, что ошиблись и забудут. Потом обратят внимание на ВКС России в Сирии, чтобы опять обвинить Москву в гибели «мирных» сирийских террористов. Пройденный этап. Ничего нового.

Боевики ИГИЛ тем временем продолжают перемещаться из Ирака в Сирию. В сирийский город Дэйр-эз-Зор прибыло около 300 экстремистов. Судя по всему, планы США увенчались успехом в этой части. Иракский город Мосул был принесен американцами в жертву. Вряд ли военная кампания по освобождению города увенчается успехом.





Перетягивание каната, а не военная операция. Террористы захватили город еще в 2014 году, но власти страны и американцы «спохватились» только сейчас. Как вовремя, кстати. Как раз в тот момент, когда сирийская армия стала давить боевиков ИГИЛ словно клопов в провинции Алеппо, Дамаске и Хама. В городе Алеппо им тоже приходится несладко.

Сирия, провинция Дамаск: САА вытеснила несколько единиц бронетехники террористов из осажденного населенного пункта Хан Аль Шех в Западной Гуте. Военнослужащие САА закончили операцию по зачистке территорий в восточной части провинции Хомс от боевиков ИГ. ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам террористов в провинции Дамаск.

Как видите, Штаты не зря затеяли авантюру с Мосулом. Им безразлично, сколько при этом пострадает людей. У России же в связи с этим имеются серьезные опасения, как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Со своей стороны не собираемся закатывать гуманитарную истерику в связи с участием американцев и других членов антиигиловской коалиции в начавшейся операции по освобождению Мосула, хотя там тоже есть повод для гуманитарных озабоченностей».

И как иронично прозвучали на фоне последних событий в Мосуле и в Сирии (боевики неоднократно нарушают режим перемирия) заявления официального представителя Госдепартамента Джона Кирби о том, что Штаты приветствуют любое снижение насилия в регионе.

Штаты приветствуют перемирие в Сирии и решение России приостановить бомбежки позиций террористов ИГИЛ. Не потому ли, что еще не все боевики смогли сбежать из Ирака в Сирию для поддержки своих соратников из террористических группировок? Затишье позволит им усилить свои позиции, перегруппироваться и с новыми силами вступить в бой с армией САР.

Автор Николай Киреев

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