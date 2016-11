архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.11.16 15:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Yahoo! News”,

"'Go to hell!' A divided America struggles to heal after ugly election" США - 09 ноября 2016 г. "Идите к черту!" - расколотая Америка с трудом пытается оправиться от склочных выборов Избранный президент США Дональд Трамп приветствует сторонников на митинге вечером в день выборов в Манхэттене, Нью-Йорк, 9 ноября 2016 г. "Рейтер"/Джонатан Эрнст (Примечание редактора "Рейтер": осторожно, выражения в параграфе 30, которые могут показаться оскорбительными для некоторых читателей) Джейсон Шеп Эллсворт, штат Мэн ("Рейтер") - "Он лжет", - гневно сказала Джанет Фостер. "И он старый развратник", - присоединилась ее сестра Джин, когда они обсуждали недостатки Дональда Трампа за несколько дней до того, как он был избран новым президентом Соединенных Штатов. "А я с ним", - вставил замечание их 60-летний брат Пол, повысив голос над сырными закусками, кексами и крекерами в семейной гостиной. "Хилари Клинтон похожа на марионетку - вы знаете, что это все делается по сценарию". Выборы 2016 года стали беспрецедентными в отношении того, как они настроили одних американцев против других, согласно десяткам бесед в сельских районах Соединенных Штатов и в некоторых наиболее политизированных штатах, где проходили опросы. Эти выборы раскололи такие семьи как Фостеры в сельском Эллсворте, штат Мэн, разрушили дружбу и настроили соседей друг против друга.

Во время недавнего исследования Reuters/Ipsos 15% респондентов сказали, что они перестали разговаривать с членом семьи или близким другом из-за выборов. У демократов эта цифра достигает 23% по сравнению с 10% среди республиканцев. А 12% порвали отношения из-за выборов. Сравнительных данных опросов с предыдущих выборов нет. Но беседы с психологами и избирателями говорят о том, что эти выборы выделяются провоцированием таких страстей, гнева и раздоров, что это затруднит исцеление после проигрыша Клинтон Трампу во вторник. Сара Гут, сторонница демократов в штате Колорадо, говорит, что ее отец - ярый сторонник Трампа - больше с ней не разговаривает после того, как они поссорились в "Фейсбуке" по поводу их политических взглядов. "Он вышел за рамки", - сказала она. После участия в митинге за Трампа Гут написала в "Фейсбуке", что она увидела десять меньшинств среди тысяч людей. "Я все больше убеждена, что эти выборы связаны с расой", - написала она. "Я имею ввиду страх белого большинства, что их правление заканчивается".

Некоторые комментаторы написали ей "пойти к черту", вспомнила она в интервью. "А затем мой отец очень публично выступил с нападками на меня, сказав мне, что мне должно быть стыдно". С тех пор они не разговаривают. 35-летний чернокожий мужчина Тай Тернер-Бонд из Северной Каролины говорит, что он потерял друзей из-за своей поддержки Трампа. Некоторые назвали его "дядюшкой Томом" - это оскорбление для афроамериканцев, обвиняемых в уступках белым людям; другие угрожали ему насилием. "Люди напряжены" В Спрингфилде, городе на реке Мэд в Огайо, 57-летний Дьюк Левел голосовал за Трампа, так как хотел, чтобы "шаровой таран" ударил по Вашингтону. Владелец кафе Un Mundo Cafe не удивлен, что эти выборы вызвали разногласия, и он боится, что они могут только усилиться. "Это один из таких переломных кризисных моментов в истории", - сказал он. Несколькими часами ранее Трамп в нескольких милях оттуда собрал около 5000 сторонников на арене для скота с грунтовым покрытием. Он обрушился на Клинтон как на "самого коррумпированного человека, который когда-либо стремился к президентской должности", вызвав скандирование "посадить ее", а также иногда "вздернуть ее". Дальше по улице 51-летний афроамериканец Дэвид Скотт, поддерживающий Клинтон, покачал головой, когда ему рассказали об этих речевках. Эти слова, сказал он, напоминают линчевание черных американцев в 20-м веке - включая в Спрингфилде, где черного заключенного застрелили и повесили на столбе на главной улице в 1904 году. "Это ужасно", - сказал он. Несколько недель назад он установил табличку с именем Клинтон в своем дворе. Его соседи установили таблички с именем Трампа. Рядом с погребальной конторой, которой он владеет, плакат в поддержку Клинтон был испорчен наклейкой "Хилари в тюрьму". "Люди напряжены", - сказал Скотт. Выборы закрепили и так уже явный расовый раскол в бывшем промышленном городе с населением в 60000 человек, являющемся снимком с Америки, которая примерно на 75% белая и на 18% черная. Беседы с жителями показали, что северные районы города, по большей части зажиточные и белые, проголосуют за Трампа, в то время как по большей части черный малообеспеченный южный район почти полностью поддержит Клинтон. "В этом городе существует раскол, экономический и расовый. И мы видели это на этих выборах", - сказал 58-летний Боб Лит, владелец магазина Buckeye PC Repair, голосовавший за Трампа, чтобы "навести порядок" в Вашингтоне. "Если вы голосовали за Трампа, то вы были, скорее всего, либо молодым, малообеспеченным, либо с южной стороны района". У некоторых напряженные отношения добрались и до спальни. Сэм Нейл, консультант по брачно-семейным отношениям в Цинциннати, сказал, что у него есть две пары, которые привели выборы как "источник стресса" в их отношениях. Большая часть раздражения находит свой выход в социальных сетях, и это будет трудно преодолеть. Часть этого гнева хорошо известна. Автор журнала "National Review" Дэвид Френч написал о "непрекращающемся потоке брани", с которым столкнулись он и его семья со стороны националистических сторонников Трампа, включая изображение лица его 7-летней дочери в газовой камере, размещенное в Твиттере. Другие истории не так хорошо известны как, например, конфликт Бренды Томас с ее старшим братом в "Фейсбуке". Она говорит, что ее брат ежедневно размещал массу постов о Клинтон и президенте Бараке Обама, которые она считала возмутительными. Она рассказала, что когда ее муж-республиканец попытался его вразумить, то ее брат его "отфрендил" в "Фейсбуке". "Мне кажется, что мне приходится вести себя очень осторожно с ним, и это вызывает проблемы на семейных торжествах", - сказала 63-летняя Томас из Элизабеттауна в штате Кентукки. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, Карен Уилсон описывает в "Фейсбуке" эти выборы как "напряженные". "У меня есть члены семьи, которые злятся на меня за то, что я удалила целые ветки дискуссий в "Фейсбуке", когда посчитала, что они стали слишком негативными. Я удалила друзей в "Фейсбуке", которых, как я поняла, я изначально не должна была принимать в друзья", - рассказала 43-летняя Уилсон. Четырнадцать процентов респондентов в опросе Reuters/Ipsos сказали, что они заблокировали члена семьи или близкого друга в соцсетях из-за выборов. Для демократов эта цифра достигает 23 процентов по сравнению с 8 процентами для республиканцев. "Атака на свободу слова" Разногласия негативно сказались на некоторых общинах. В Прово, штат Юта, сторонник Трампа Лой Брансон проснулся однажды утром в октябре и обнаружил, что на его машине спреем нарисованы слова "АмериКККа" - это отсылка к "ККК", сторонникам белого превосходства - и "На ... Трампа". Его два плаката в поддержку Трампа перед домом были уничтожены. "Так что я удвоил ставки, разошелся и установил 85 плакатов в своем дворе", - сказал он. Через несколько дней все плакаты, кроме шести, были украдены. "Это было больше, чем хулиганство", - сказал он в беседе. "Это была атака на свободу слова". Некоторые винят в этих раздорах риторику предвыборной кампании, которая раздувала расовые, этнические и классовые противоречия, давно тихо кипящие в Америке. Яростные и экстремистские выражения стали повсеместно распространенными. Джордж Лейкофф, профессор лингвистики в Калифонийском университете в Беркли винит высказывания Трампа, которые он считает самыми жесткими среди всех кандидатов в новейшей истории. Он конкретно отмечает предложение Трампа в августе, чтобы активисты движения за право на оружие взяли дело в свои руки, если Клинтон победит, а также комментарии нью-йоркского бизнесмена, что Клинтон должна сесть в тюрьму. "Когда у вас есть такие крайности, то у вас есть перехлесты гнева и перехлесты страха", - сказал Лейкофф. В штате Миссиссипи Чад Скотт, активист Республиканской партии в округе Клэй, опасается послевыборного раскола в партии между сторонниками Трампа из рабочей среды и деловыми элитами - это же ощущение есть и в штате Мэн, где житель Эллсворта Фостер, находящийся не в ладах со своими сестрами, испытал политическую злобу во время выборов на личном опыте.

Автомобиль-фургон Фостера был одной из 20 машин, раскрашенных спреем рядом с массовым митингом Трампа 15 октября в городе Бэнгор. И в самом Эллсворте плакаты перед домами в поддержку Трампа выкрадывались почти так же быстро, как их туда устанавливали, говорят чиновники Республиканской партии. Фостер беспокоится по поводу разногласий, которые ожидают в будущем. "Мои сестры простят меня за мои политические взгляды", - сказал он. "Но в стране будет полыхать". (Дополнительное сообщение - Грег Лакур в Шарлотт, Северная Каролина, и Ник Кейри в Чикаго, редактирование - Росс Колвин) статью прочитали: 45 человек Комментарии Материалы по теме Le Journal du Dimanche - Когда Буши играют против Трампа

