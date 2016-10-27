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опубликовано редакцией на Переводике 27.10.16 14:07
скаут: inalpl; переводчик inalpl;
 
 

Великобритания накапливает вооруженные силы в Восточной Европе

Великобритания размещает сотни солдат, самолетов и бронированных машин в Восточной Европе как часть самого крупного сосредоточения натовских сил в регионе со времен Холодной войны, пишет «Гардиан».

Переброска войск осуществляется на фоне растущего напряжения с Россией, которая, со своей стороны, проводит военные маневры около своей западной границы.

Самолеты «Тайфун» с базы RAF Coningsby будут отправлены в четырёхмесячный срок, пока 800 военнослужащих с бронированными машинами будут расположены в Эстонии – на 150 человек больше ранее запланированного, сообщило военное министерство Соединённого Королевства. Франция и Дания также добавят больше войск, отмечает британское правительство.

Развертывание британских войск в Эстонии является частью более масштабного обещания НАТО расположить в Восточной Европе 4 батальона с 4000 военнослужащими.

Бывший премьер Дэвид Кэмерон подтвердил на июльской встрече руководства альянса в Варшаве, что Великобритания отправит в Эстонию 650 солдат.

Министерство обороны представило подробности, раскрыв, что помимо дополнительных 150 солдат Лондон отправит самолёты «Тайфун», беспилотники и танки.

Военный министр Майкл Фэллон заявил, что первое размещение начнется в мае 2017 года. «Подкреплённое путем увеличения оборонного бюджета, это расположение воздушных, сухопутных и морских сил показывает, что мы продолжим играть ведущую роль в НАТО, укрепляя оборону безопасность наших союзников от севера до юга», - сказал он после встречи альянса.

Самолёты будут участвовать в совместной патрульной миссии над Балтикой, а также впервые будут патрулировать румынское воздушное пространство.

США и Канада также готовятся отправить свои вооруженные силы в Восточную Европу. Американцы намерены расположить 900 солдат в Польше. Точно так же Вашингтон впервые отправляет солдат в Ногвегию.

Канада и Италия отправят солдат в Латвию, а сотни немецких военнослужащих направляются в Литву.

Бельгия, Хорватия и Люксембург также среди государств, которые готовы задействовать свои вооруженные силы.

Британские самолеты «Тайфун» будут расположены на военно-воздушной базе "Михаил Когелничану" в Румынии в течение 4 месяцев в 2017 году.

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теги: Восточная Европа, Западная Европа, Европа, НАТО, Запад  
   
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