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Инал Плиев
Южная Осетия
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опубликовано редакцией на Переводике 27.10.16 15:32
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Не пора ли подумать о мире на тропе войны? (Часть I)

Часть I

Уже более пяти лет продолжается кровопролитная война в Сирийской Арабской Республике (САР), уносящая ежедневно десятки и сотни жизней. Волна беженцев захлестнула страны Европы. Как же получилось, что мирная цветущая страна оказалась на грани уничтожения?

В марте 2011 года, на волне прокатившихся в ряде арабских стран Северной Африки антиправительственных выступлений, получивших название «Арабская весна», массовые беспорядки начались и в Сирии. Примерно за месяц до начала волнений в социальной сети Facebook появилась новая группа «Сирийская революция-2011», призывающая к «Дню гнева» в городах САР против президента страны Б.Асада. Одновременно Facebook блокировала страницы сторонников действующего главы государства. Дата начала политического флэшмоба была назначена на 4 февраля.

Отдельные группы выступающих стали требовать больше демократических прав и свобод. Казалось бы, чем они плохи? Но дело в том, что в многонациональном и многоконфессиональном светском государстве, каковой была Сирия, противники Асада под демократией понимали совсем не то, что кажется на первый взгляд. Это со всей наглядностью и жестокостью продемонстрированы во время массовых зверских убийств христианских священников, монахов и монахинь, рядовых христиан, представителей и священнослужителей других религий, включая и различные течения традиционного ислама. Изуверские формы убийств хлынули на человечество с укреплением сирийской оппозиции. Все это совпало с возникновением на части сирийских и иракских земель так называемого Исламского государства (ИГ). На территориях, подконтрольных исламистам, утверждались законы шариата, было узаконено рабство, начали разрушаться объекты культурного наследия человечества.

Первоначально боевые действия велись между правительственной армией и формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА). Главной организацией сирийской оппозиции был Сирийский национальный совет (СНС), в который на тот момент входили все антиправительственные фракции. Однако впоследствии в рядах оппозиции произошёл раскол — первыми из его состава вышли курдские организации, сформировавшие собственное правительство «Высший курдский совет», а в 2013 году наиболее радикальные исламистские группировки образовали «Исламский фронт». Из-за раскола в рядах повстанцев позиции ССА существенно ослабли, и светская оппозиция отошла на второй план. Ведущую роль в противостоянии правительственным силам стали играть различного рода исламистские группировки, среди которых наиболее боеспособными являются террористические организации «Джебхат ан-Нусра» (он же - «Фронт ан-Нусра») (местное отделение Аль-Каиды) и «Исламское государство».

Стремительное наступление ИГ летом 2014 года, а также захват террористами значительных территорий стали поводом для начала военной интервенции США и её союзников (Австралия, Бахрейн, Великобритания, Германия, Дания, Иордания, Канада, Катар, Нидерланды, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Франция). С 30 сентября 2015 года к борьбе с международным терроризмом, по официальной просьбе президента Б.Асада, подключились российские ВКС, которые координируют свои действия с правительственными войсками САР. Стоит отметить, что в отличии от западных союзников Россия действует на территории иностранного государства в соответствии с нормами международного права.

На сегодняшний день сторонами конфликта являются сторонники президента (Сирийская арабская армия), формирования сирийской оппозиции («Свободная сирийская армия»), курдские отряды народной самообороны, а также различного рода исламистские террористические группировки (ИГ, Фронт ан-Нусра и т. д.).

Причинами складывающейся ситуации, конечно, можно назвать бедность местного населения и религиозные разногласия. Но все-таки, во главе угла стоят геополитика, деньги и нефть. Под видом борьбы суннитов с шиитами в Сирии происходит столкновение жизненных интересов сверхдержав.

ИА «Рес» держит руку на пульсе происходящих в Сирии событий, и в следующих выпусках ознакомит читателя с действиями и интересами сторон, участвующих в конфликте.

Инал Плиев,
международный эксперт ИА «Рес»


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теги: Башар аль-Асад, Сирия  
   
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