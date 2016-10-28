Политика Украины сегодня строится на беззаконии

Иногда, кажется, что мир сошел с ума, а политика Украины сегодня находится под этим воздействием. Иначе невозможно объяснить безумие, которое происходит в этой стране. Майдан, который должен был стать отправной точкой в «светлое европейское будущее», перерос в братоубийственную войну, а убийцы до сих пор разгуливают на свободе и продолжают творить этот ужас по всей стране.













Мы все понимаем, что война на Украине – это проект Вашингтона, а киевские власти являются исполнителями их волеизъявления.

Невозможно без тревоги читать новости Украины. С приходом к власти Петра Порошенко, убийства на Украине стали обычным делом, а расследованием этих преступлений никто не занимается. Даже не смотря на то, что доподлинно известно, где находятся бандиты, причастные к расстрелу людей на Майдане, украинские правоохранительные органы до сих пор не занялись расследованием этой жестокой расправы.

Похоже, что «Правый сектор», находится на особом положении в Незалежнной, и для них закон не писан, власти покрывают их безумие, оправдывая это тем, что организация совершенно никому неподвластна. Хотя, это совершенно не так.





статью прочитали: 50 человек