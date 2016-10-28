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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.16 09:17
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Политика Украины сегодня строится на беззаконии

Иногда, кажется, что мир сошел с ума, а политика Украины сегодня находится под этим воздействием. Иначе невозможно объяснить безумие, которое происходит в этой стране. Майдан, который должен был стать отправной точкой в «светлое европейское будущее»,  перерос в братоубийственную войну, а убийцы до сих пор разгуливают на свободе и продолжают творить этот ужас по всей стране.  



Мы все понимаем, что война на Украине – это проект Вашингтона, а киевские власти являются исполнителями их волеизъявления. 
Невозможно без тревоги читать новости Украины. С приходом к власти Петра Порошенко, убийства на Украине стали обычным делом, а расследованием этих преступлений никто не занимается. Даже не смотря на то, что доподлинно известно, где находятся бандиты, причастные к расстрелу людей на Майдане, украинские правоохранительные органы до сих пор не занялись расследованием этой жестокой расправы. 
Похоже, что «Правый сектор», находится на особом положении в Незалежнной, и для них закон не писан, власти покрывают их безумие, оправдывая это тем, что организация совершенно никому неподвластна. Хотя, это совершенно не так.


статью прочитали: 50 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
юрий рубин, 28.10.2016 09:27:49
Россия помогает сирийцам избавиться от террористов, а русских на Укропии бросила. Русских убивают уже около 3 лет. Приведите пример в мире, когда какая ни будь нация бросила своих. Приведите пример неграждан, кроме русских в прибалтике

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