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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.16 09:26
скаут: ZZToP;
 
 

Почему ЕС ввел санкции против Сирии


ЕС  ни тем занимается. Вместо того чтобы вводить очередную порцию санкций в связи с ситуацией в сирийском Алеппо Евросоюз должен объединить усилия с Россией в борьбе против терроризма.  Хватит европейцам полагаться  во всем на Соединенные Штаты. Достаточно того, что политика ЕС и так, зависит от Вашингтона.  

 

Неужели, европейцам самим  не хочется уйти из-под влияния Дядюшки Сэма? Разве им было мало, когда они поддержали Штаты в  желании установить «демократию» на Ближнем востоке. Мы все свидетели, что этот «прогиб» по итогу  вылился для Евросоюза  в миграционный кризис. 
Чтобы решить проблему миграционного кризиса  санкции здесь не помогут. Нужны более кардинальные меры.  До сих пор не понятно, как в ЕС могли согласиться на то, чтобы ввести санкции против Сирии. Асад -  является законно избранным президентом арабской республики, и обсуждать тут нечего. Вместо того, чтобы мешать руководству САР бороться против террористов, ЕС не мешало бы вспомнить, что боевики ИГИЛ успели устроить ни один теракт на территории западных стран.


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теги: Сирия  
   
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