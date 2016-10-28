Почему ЕС ввел санкции против Сирии





ЕС ни тем занимается. Вместо того чтобы вводить очередную порцию санкций в связи с ситуацией в сирийском Алеппо Евросоюз должен объединить усилия с Россией в борьбе против терроризма. Хватит европейцам полагаться во всем на Соединенные Штаты. Достаточно того, что политика ЕС и так, зависит от Вашингтона.









Неужели, европейцам самим не хочется уйти из-под влияния Дядюшки Сэма? Разве им было мало, когда они поддержали Штаты в желании установить «демократию» на Ближнем востоке. Мы все свидетели, что этот «прогиб» по итогу вылился для Евросоюза в миграционный кризис.

Чтобы решить проблему миграционного кризиса санкции здесь не помогут. Нужны более кардинальные меры. До сих пор не понятно, как в ЕС могли согласиться на то, чтобы ввести санкции против Сирии. Асад - является законно избранным президентом арабской республики, и обсуждать тут нечего. Вместо того, чтобы мешать руководству САР бороться против террористов, ЕС не мешало бы вспомнить, что боевики ИГИЛ успели устроить ни один теракт на территории западных стран.





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