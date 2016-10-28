Если мы уйдем, останется ли Асад?

Ближневосточный регион уже не один десяток лет является «полигоном демократии» Запада. США вторгались в государства, свергали режимы в надежде, что демократия придет сама собой. Потом извинялись, признавали ошибки и снова вторгались, но уже в другое государство Ближнего Востока.

Понятное дело, что ближневосточный регион – это место баснословных богатств, поэтому Вашингтон не уйдет оттуда даже при угрозе глобальной ядерной войны. Американцы слишком наглые для этого. И еще не один режим будет свергнут, и не один лидер будет публично казнен. Следующим «Ираком» или «Ливией» может стать Сирия.

Стоит не один раз подумать над свержением режима в этой стране, ибо Сирия отличается от той же Ливии или Ирака. Не государственным устройством, а внутренней обстановкой, которая, мягко говоря, напряженная. А причина тому довольно простая – Исламское государство.

Эта язва уже покинула Ближний Восток и распространяется в Африке и восточной Европе. Даже несмотря на неоценимый вклад России в борьбу с этим злом, опасность не миновала. Если сирийский финал будет по сюжету Запада, тогда Исламское государство получит территориальную целостность, потому что приверженцы именно радикальной исламистской идеологии станут во главе Сирийской Арабской республики.

ИГ только позиционирует себя, как государство, несмотря на то, что имеет собственное правительство, какую-никакую территорию и даже собственную валюту. Но если режим Асада падет, Исламским государством станет Сирия. Это будет катастрофой для всего мира, ибо миру будет объявлена война. Война, где люди не знают жалости и пощады. Война, в которой противник не будет бояться смерти, ибо смерть для него – нечто большее, чем просто конец жизни.

В России эту опасность прекрасно понимают. Но самое страшное, что это понимают и в США, и в Европе. Но первые не хотят противостоять злу из-за материальных соображений, вторые же просто не могут. При свержении Хусейна и Каддафи Россия заступалась за лидеров, говоря о том, что нельзя влезать в суверенное государство со своим устоем. Запад не слушал, потом кусал локти. Плачевный исход ситуации в Сирии аукнется всем странам, однако почему-то заботит это только Россию…

Автор: Евгений Радугин