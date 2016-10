Наш «Буратино» против бармалеев

Мосул — крупный город. Террористы за два года построили укреплённый район. Брать города, как известно, для армий часто оказывается очень трудной задачей. Особенно если террористы прикрываются заложниками, а мирных жителей в Мосуле очень много. Подземные лабиринты плохо поражаются обычными снарядами, бомбами и минами. Военная промышленность именно для таких случаев выпускает специальные установки, способные запускать термобарические ракеты.

Не меньше четырёх таких установок, известных как «Буратино», Ирак получил от России ещё в 2014 году. Если бы террористы не прикрывались мирным населением, армия могла бы справиться. Не секрет, что в современных войнах больше шансов у того, кто лучше оснащён. Даже та армия, что после неудач переоснастилась и прошла подготовку под американским присмотром.

Даже та шиитско-суннитская с курдами в альянсе, которая может в самый неподходящий момент оказаться небоеспособной из-за внутренних противоречий и старых ссор. Военные аналитики считают раздоры в армии, атакующей Мосул, вполне вероятными. Только очень мотивированные бойцы выдерживаю большое напряжение и способны не потерять волю к победе при больших потерях.

Если не удастся выкурить игиловцев из подземных коммуникаций, потери иракской армии и её союзников могут оказаться настолько большими, что Мосул устоит. Таким образом, применение термобарических припасов даёт шанс победить и освободить Мосул от джихадистов самозваного халифата, но слишком дорогой ценой — «Буратино» после распыления взрывчатого вещества и детонации погубит всех, кто окажется в радиусе 200 — 300 метров.

Пока стратеги антиигиловской коалиции не объяснили, как собираются отделить мирных жителей Мосула от террористов. Или чем собираются восполнить убыль в рядах осаждающих Мосул, если «Буратино» при штурме Мосула применяться не будет. Или как сплотить неоднородное войско атакующих, если потери окажутся слишком большими.

Пока известно только то, что игиловцы хорошо подготовились к обороне и не планируют капитулировать. А убегать им из Мосула некуда. У НАТО есть техника, аналогичная российской. О вероятном использовании российской системы «Буратино» в статье «Iraq Moves Its Thermobaric Rocket Tanks to Mosul (The Buratino is a terrifying weapon)» писали на специализированном сайте warisboring.com несколько дней назад. Судя по фото, иракские солдаты фотографировались на их фоне совсем недавно, а в твиттер фото попало пять дней назад.

Есть основания полагать, что ситуация не разрешится и гуманно, и победно. Предстоит либо применять оружие неизбирательного поражения и губить мирное население, либо нести колоссальные потери с риском провалить операцию по освобождению Мосула.

Третий вариант — натовский. Мосульские игиловцы могут прикинуться умеренной оппозицией и с разрешения американских кураторов переехать в Сирию. А США и НАТО им поверят. Как обычно.

Автор: Сергей Карлов