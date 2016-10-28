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ymachka_snow
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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.16 20:30
скаут: ZZToP;
 
 

Политика Путина находит одобрение среди россиян

Разве кого-то удивляет, что так произошло, меня лично, нисколько. Президент РФ всегда пользовался авторитетом, причем не только у россиян, но и у жителей других иностранных государств. Даже на Западе, где традиционно принято «не любить русских» возросло количество тех, кто положительно относится к России и к российскому лидеру в частности. Местные СМИ неоднократно называли Путина самым влиятельным политиком в мире. Журнал New York Times  также не однократно выпускал журналы с Путиным на обложке, в то время как Обаме приходилось «красоваться» на обложке журнала ЛГБТ- сообщества. Вот и делайте выводы, как говориться.  Как бы Штаты не пытались подмочить репутацию России, рейтинг Путина все равно не падает. Обаме о такой популярности остается только мечтать.

Мне бы хотелось сказать еще вот о чем, все эти рейтинги, опросы и т.д. лишний раз доказывают, что политика Путина работает на деле. Секрет в том, что российский лидер не привык бросать слов на ветер, он привык доводить любое начатое дело до конца и люди это видят. Более того, если бы президентские выборы проходили  уже в этом в этом году, то большинство россиян проголосовало бы именно за российского лидера. На данный момент Путин – это лучшая кандидатура на должность президента. http://ymachka-snow.livejournal.com/862067.html

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теги: Путин, Россия  
   
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