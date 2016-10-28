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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.16 20:42 скаут: ZZToP; “Переводика”, Североатлантический альянс блефует НАТО часто делает заявления о том, что не ищет конфликта с Россией. Конечно, просто размещает свои базы на сопредельных с РФ территориях, запугивает прибалтов байками о её агрессии и постоянно увеличивает концентрацию своего военного контингента у российских границ. Ну где здесь провокация конфликта? Альянс позиционирует свою политику как сдерживание. Вот только, что и кого он собирается сдерживать - непонятно. Европейской безопасности сейчас не угрожает ничего кроме мигрантов и халатности властей. Но, что-то я не вижу никаких действий в отношении реальных существующих угроз. Только пропаганду борьбы с выдуманной российской агрессией. Цели НАТО несколько отличаются от тех, которые он публично озвучивает. Демонизация России, культивирование образа врага – что-то не припомню, чтобы Столтенберг говорил о них во всеуслышание. Тем не менее, страны НАТО говорят о том, что хотят поддерживать партнёрские отношения с РФ, что несколько не вяжется с их действиями. Альянс погряз в собственной лжи, постоянно меняя версии и делая противоречащие друг другу заявления. НАТО – это классический пример волка в овечьей шкуре. За благими намерениями он скрывает, отнюдь, не миротворческие цели.

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