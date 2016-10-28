Прибалтика наглядно демонстрирует, сколько Литве осталось до дурки
Давненько уже ничего не слышно от наших прибалтийских
обезьян коллег. Ну, как давненько. Литва сегодня, к примеру, запустила в массы методичку по противодействуию и сопротивлению "оккупантам". Не трудно догадаться, что инициатива посвящена вымышленной угрозе России. Иначе, как очередным пропагандистским вбросом это назвать не получается.
Хоть убей, но я просто не понимаю, как можно было повестись на этот проамериканский бред? Неужели прибалты настолько такие недалёкие кретины, что всерьёз не могут отличить черное от белого? США просто воспользовались этими недалёкими, чтобы те позволили разместить на своих границах базы НАТО. Как итог, зомбированные литовцы реально верят в то, что Россия вот-вот ринется на них в атаку.
Смешно и неприятно одновременно. Ведь с одной стороны прибалтийские страны доставляют неиллюзорной тупостью, а с другой, превращаются в реальную угрозу. Потому как вряд ли Россия будет сидеть ровно, и смотреть за тем, как НАТО наращивает своей военный потенциал. Это вполне закономерная и адекватная реакция (чего о прибалтах, увы, не скажешь). Но в тоже время каких-либо провокаций с нашей стороны тоже не поступит. Не дождутся.
Оригинал статьи взят: http://prodavec-ovec.livejournal.com/484771.html
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