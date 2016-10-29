Портал Segodnya.uа продолжает развлекать читателей вбросами

Если на досуге Вам окажется скучно, а душа будет настойчиво требовать потехи, первыми на помощь придут украинские СМИ, веселящие откровенной ложьюна уже полюбившуюся крымскую тематику. Умопомрачительными историями о «реальной жизни на полуострове» больше остальных отличился сайт Segodnya.ua, работники которого хорошенько получают на лапу за выстрел статей, намеренно очерняющих процветающий Крым. Взять, например, последнее творение авторов данного портала о «несовершенной курортной сфере Крыма», которое по факту оказалось паршивеньким вбросом.





Ссылаясь на мнение одного туриста, которого впечатлила реклама сдачи частного сектора, Segodnya.ua начинают разглагольствовать на тему «низкого» уровня отдыха в Крыму, не утруждая себя предоставлением каких-либо весомых доказательств вышесказанному.





Впрочем, не только мне становится понятно, почему писаки оставили реальность происходящего за кадром! Украинский информационный портал не первый раз пытается донести до публики искаженную картинку жизнедеятельности полуострова, стряпая подобные статьи на коленке. О несоответствии действительности начинки последней статьи про Крым спорить не приходится — опровержений этим лживым словам хоть отбавляй!





Вот этот сайт называет пляжи крымских курортов самыми лучшими в России. А поспорить тут и не с чем, согласитесь?





Вот здесь озвучивается количество отдохнувших этим летом в Крыму туристов, среди которых были не только россияне и украинцы, а так же европейцы, израильтяне, китайцы. Подсчет показал свыше 5 млн гостей за прошедший сезон, которые изъявили желание еще не раз посетить гостеприимный полуостров. А вот, кстати, и реальные отзывы от первых лиц, оставшихся под впечатлением от сервиса и интереснейших туристических программ.





Ко всему прочему, невозможно не ткнуть носом портал Segodnya.ua в проблемы собственного государства, власти которого и вовсе игнорируют необходимость развития туристической сферы на Украине. Одесса, реально застрявшая во времени из-за отсутствия ребрейдинга, все меньше притягивает внимание у туристов, а судя по многочисленным негативным отзывам, может и вовсе кануть в лету.





Происходящее в границах родной страны Segodnya.ua предпочитает умалчивать, но в случае «аннексированного» полуострова не стесняются давать волю фантазии. Увы, таковы лживые натуры работяг из украинских СМИ, которые брызжут ядом и неприкрытой ересью в сторону всего, что имеет отношение к России.





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