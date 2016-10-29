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опубликовано редакцией на Переводике 29.10.16 20:29
скаут: Akhroma;
 
 

«Slon» опять принялся считать чужие деньги

27 октября на сайте портала появился материал о реконструкции московской спортивной школы, к которой каким-то образом была приплетена «дочь Путина».


Размышления о том, является ли Катерина Тихонова, на каком-то основании упоминаемая в данной истории, действительно дочерью российского президента, мы оставим на совести самого «Слона», который, в свою очередь, ссылается в этом вопросе лишь на западные информационные издания, также не отличающиеся своей объективностью в освещении событий в России.


Что касается «реконструкции» самой школы, то, во-первых, не совсем ясно, почему школу относят непосредственно к Катерине Тихоновой? Факт того, что девушка в своё время занималась в данном спортивном учреждении акробатическими танцами, не устанавливает за ней права собственности на него.

Во-вторых, речь идет не о реконструкции, как об этом говорится в заголовке, а о полноценном строительстве совершенно нового центра акробатического рок-н-ролла на базе ныне существующей спортшколы.


Открытие спортивного центра в Хамовниках планируется на 2019 год. Ниже предлагаем вашему вниманию проект самого комплекса.


После того, как становится ясен приблизительный объём работы, предстоящей для реализации проекта, сумма подряда на его выполнение выглядит уже не столь заоблачной, как это пытаются представить нам сотрудники данного издания.


Если же говорить о действительно заоблачных вещах, то на ум сразу же приходит рейтинг недоверия «Слона», к которому благополучно добавляется очередной балл.


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