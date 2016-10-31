Британская элита станет агентами Кремля

Экс-посол Великобритании в Москве Тони Брентон призвал Запад вернуться к сдержанной стратегии и уважать жизненные интересы России. Брентон считает, что Россия демонстрирует свою готовность к войне для того, чтобы не допустить её. Британский политик уверен, что Россия придерживается принципа: «Хочешь мира – готовься к войне». Многие западные политики прозревают, оставляя ответственные посты, однако, это явно не про Брентона. Лорд скорее ушёл на повышение в теневую британскую политику, где как раз и осуществляется реальное управление королевством. О том, что Брентон не обычный клерк, как, например, Мэй или Джонсон, говорит его головокружительная карьера и хронология назначений на стратегически важные участки внешнеполитического фронта Великобритании. В 1994 году Брентон назначен в Москву в первый раз. Спустя четыре года дипломат покидает Россию и становится директором по вопросам глобальной политики в МИД Великобритании. Иными словами британское руководство высоко оценило его работу в Москве. В период ближневосточных интервенций в Афганистан и Ирак (с 2001 по 2004 год) работает заместителем главы миссии в Вашингтоне. В 2004 после отставки правительства Касьянова получает новое назначение в Москву.



Получается, что риторика Брентона – это своеобразное резюме по встрече патриарха Кирилла и английской королевы. Пока клерки Брексита Мэй и Джонсон «гавкают» на Россию, реальные управленцы Туманного Альбиона идут на сближение с Москвой. Видимо, между британской и частью американской элиты возникли неразрешимые противоречия, которые вынуждают Лондон искать точки опоры в неожиданных местах.

Полагаю, что сторонники Клинтон или украинские марионетки после резонансных заявлений Брентона могут объявить его агентом Кремля, однако, очевидно, что лорд является истинным английским агентом. Его голословные заявления о бомбардировках ВКС России мирных жителей в Сирии об этом красноречиво свидетельствуют.

Видно, что британскому дипломату противно сотрудничать с Россией, но логика обстоятельств заставляет это делать. Лорд даёт Западу чёткий посыл – у России есть оружие способное уничтожить весь североатлантический мир, поэтому нельзя допустить дальнейшего роста напряжённости в отношениях с Россией. Неслучайно Брентон упоминает и о Клинтон, мечтающую ввести бесполётную зону в Сирии. Британской элите, очевидно, претит приход к власти непредсказуемой Хиллари.

Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними, однако, если их воспринимать только, как временный интерес, а не постоянных союзников, то можно извлечь выгоду для России. Генералиссимус Сталин уже однажды использовал британцев, чтобы сокрушить нацистскую Германию. Почему бы Путину вновь не использовать британцев, чтобы на этот раз сокрушить США?!

Запад, как многие представляют, далеко неоднороден, поэтому можно сыграть на противоречиях разных группировок. Великобритания сейчас особенно уязвима из-за Брексита, так что в случае необходимости англичанам можно и пригрозить. Российскую эскадру, проходящую в боевом порядке через Ла-Манш, англичане уже успели оценить.

Автор: Илья Новицкий

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