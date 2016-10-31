Ядерная война… из воды?

Пока в мире гадают, к чему приведет накал страстей между США и Россией в будущем, ученые из университета ООН предупреждают: ядерная война может начать из-за ресурсов. «Пальму первенства» получили Пакистан и Индия, конфликтующие вокруг акватории реки Инд и доступа к питьевой воде на полуострове Индостан. По словам ученых, бассейн реки Инд подобен водной «часовой бомбе». Она может взорваться в любой момент, еще больше увеличив дефицит водных ресурсов в регионе и вызвав непоправимые изменения в климате. Чистая питьевая вода… Никто не задумывается о ее ценности, пока не станет слишком поздно. В мире хватает мест, где люди испытывают недостаток живительной влаги и готовы пойти на все, чтобы добыть ее для себя. Как и предрекали эксперты и футурологи, следующие войны на Земле начнутся из-за природных ресурсов. Возможно ли мирное перераспределение запасов воды, недопущение загрязнения существующих источников? Ученые анализируют конфликты, связанные с допуском к воде в поисках решения. Владимир Смахтин, директор Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья ООН в Гамильтоне (Канада), сообщил, что конфликт на полуострове Индостан обострился в последние годы. В 60-гг. прошлого века Индия и Пакистан заключили соглашение о водах Инда, на основании которого работала постоянная двусторонняя Комиссия, управлявшая водными отношениями между Индией и Пакистаном. В рамках соглашения Индия пользовалась тремя восточными притоками Инда, а Пакистан – двумя его западными притоками и самим Индом. Пакистанцы всегда опасались, что Дели перекроет им допуск к воде в случае войны. И вот индийское правительство предприняло опасный шаг: поставило под удар действующее соглашение. В Исламабаде уже заявили, что в случае разрыва соглашения со стороны Дели расценят это как объявление войны.



Вода на полуострове — ценность, а ее недостаток — серьезная проблема. В результате изменения климата Инд мелеет, объемы ее стоков уменьшаются, в то время как количество потребителей постоянно растет. Не стоит забывать и про «соседок» — Китай и Афганистан. В регионе проблема уже вышла на первый план: засухи и хронический недостаток воды тому виной.

Проблема еще и в том, что Пакистан, хоть и обладает довольно высоким потенциалом, чтобы превратиться в «великую державу» в будущем, в настоящее время испытывает политические и экономические проблемы, что не мешает ему быть обладателем ядерного оружия.

С одной стороны, в университете ООН заговорили о том, что история конфликтов между Пакистаном, Индией и Китаем, владеющих ядерным оружием, наводит на мысль о крайне негативных прогнозах и возникновении конфликта уже в ближайшие годы, в том числе и ядерного.

С другой стороны, «за кадром» остается такая мелочь, как преднамеренная геополитическая провокация. Вроде бы, причем тут вода и политика, спросите Вы?

А при том, что Пакистан, Индия и Китай взаимодействуют в той или иной степенью с Россией, что нашим американским «коллегам» не по душе. Кроме того, Индия и Китай входят в БРИКС, разрушить который и стремится администрация США. Если же дестабилизировать Пакистан, то хаос охватит и соседствующий с ним Таджикистан, что также отразится на России.

Применив ядерное оружие по индийским территориям, Исламабад спровоцирует начало войны на полное уничтожение, втянув в нее и Китай. Пекин имею на берегу Индийского океана военную базу. БРИКС окажется под угрозой, утратив возможности противостоять Штатам, желающим установить неоколониальный мировой порядок. Про экологию я просто молчу, как и про радиоактивное заражение. Итак, ясно, что дело плохо.

В ООН решили свести вероятность возникновения конфликтов только к дефициту ресурсов. Неправильный подход. Ресурсы давно определяют будущее мира, но в данный момент, в связи с их растущим дефицитом, тот, кто ими владеет и получает власть над миром.

Россия, к слову, тоже «лакомый кусочек» в этом плане. К примеру, озеро Байкал с его огромными запасами чистой питьевой воды или Арктика. Непозволительная роскошь, по мнению Запада, позволить России одной владеть таким богатством, «мировым достоянием», и… распоряжаться.

Насколько вероятен ядерный конфликт на полуострове Индостан, гадать не буду. Если не будет внешнего вмешательства, Индия и Пакистан вполне могут уладить дело миром и договориться. Правда, геополитика и амбиции США говорят в пользу другого исхода событий: трагического.

Автор Николай Киреев

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