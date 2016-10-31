Минобороны решает квартирный вопрос









Трудно не согласиться с классиком, который уверял, что квартирный вопрос испортил многих. Действительно, тема актуальная. Купить квартиру не так-то просто, и даже сниженные ставки по ипотеке хоть и помогают обзавестись своим жильем, все равно не решают вопроса стопроцентно.

Но вот кому из наших соотечественников действительно повезло – так это военным. В принципе, это, наверное, единственная профессия, представители которой гарантированно получают бесплатную квартиру. Причем до тех пор. Пока они ее не получили, Минобороны компенсирует им стоимость аренды жилья. Так что, знаете ли, можно даже позавидовать.

Конечно, случается всякое. Есть, например, несколько семей военных из Москвы, которые не получили вовремя обещанные квадратные метры по вине горе-подрядчика СУ-155, с треском провалившего сдачу в эксплуатацию жилых объектов. Минобороны РФ, некогда заключившее контракт с пресловутым строительным управлением, в связи с этим обратилось с иском в Арбитражный Суд города Москва.

В принципе, очевидно, что Минобороны все равно решит этот вопрос, и будущим новоселам остается только переждать временные трудности. Но любопытно, что охочие до скандалов СМИ уже раздули эту историю до размеров невероятной трагедии.

Хотя этот случай нельзя назвать систематическим. Тысячи военных, посвятившие себя защите нашей страны, получили свои квартиры, живут в них и будут жить. С 2012 года новоселье успели отпраздновать 159 тысяч семей, например, в 2015 государством на решение жилищного вопроса военных было выделено 36 миллиардов рублей. А за последние три года военное ведомство полностью решило проблему с жильем в Туле, Калуге, Орле, Владимире, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Мытищах, Подольске, Воронеже, Краснодаре, Новороссийске, Рязани, Курске, Сочи, Ставрополе, Анапе, Пскове и Саратове.

Отсюда можно сделать вывод, что ситуация, возникшая в Москве по вине недобросовестного подрядчика, – это исключение, а не правило. И эта история логично ведёт стороны в суд, где Минобороны и проштрафившимся СУ-155 предстоит разобраться только в одном: какова будет сумма неустойки, которую подрядчика обяжут выплатить.

Хорошо, что проблема решается, потому как что-что, а социальные и жилищные программы для военнослужащих в нашей стране – уже давно приведенный в действие механизм. Так что военным есть, где жить, а самую большую по территориям державу есть, кому защищать.

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