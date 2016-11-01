Бессмертный ГУЛАГ - ложь ради пиара

На диалог участники акции шли с неохотой. Видать просто просто не знли, что ответить. Обойдя всех пикетирующих мы так и не получили ответа на главный вопрос – к какой исторической дате приурочен «день памяти политических репрессий». По поводу Фамилий на плакатах развёрнутого ответа от участников акции так же получить нам не удалось. Так кого же ни как не хотят забывать активисты Бессмертного Гулага? В интернете часть запросов по ФИО «репрессированных» привели нас на сайт Мемориала. Стоит ли верить данным этого ресурса, в свете его спорной финансовой и судебной истории – решать вам. Я бы не советовал. По паре фамилий в открытых источниках ничего найти так и не удалось. Запрос в архивы так же ничего не дал. Возможно «бессмертный Гулаг» просто придумал их для объёма числа репрессированных. А вот по трём фамилиям Википедия дала крайне любопытный ответ.

Иванченко Николай Николаевич





По заявлению активистов - учёный инженер и профессор, расстрелянный 2 октября 1937-го года. По материалам Википедии – так же, учёный, инженер и профессор, но данные о его смерти отсутствуют. Правда, в 1939 он окончил ЛИИ ГВФ. Во время блокады Ленинграда занимался проектированием и монтажом дизель-электрических установок на предприятиях. Профессором стал в 1966. И до 1986-го года работал в Центральном научно-исследовательском дизельном институте. Как у товарища Иванченко вышло после репрессий и расстрела сделать такую головокружительную карьеру стоит поинтересоваться у активистов «Бессмертного Гулага». Хотя тут они, наверное, ответят, что ФИО «Иванченко Николай Николаевич» – было достаточно распространено в советской России и их репрессированный «учёный, инженер и профессор Иванченко», «учёному, инженеру и профессору Иванченко» из свободной энциклопедии просто тёзка. Да и вообще профессоров по фамилии Иванченко в стране советов было «пруд пруди».

Будыхо Александр Ефимович

По заявлению активистов - дипломат, расстрелянный 19 апреля 1950-го года. По данным Википедии – Военный предатель, переметнувшийся на сторону фашистов. В 1950 году Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила бывшего генерал-майора Будыхо к высшей мере наказания. 19 апреля 1950 года приговор был приведён в исполнение. Тут уже совпадают не только инициалы. Да и Будыхо фамилия, согласитесь, достаточно редкая. Но, боюсь, что и на эту претензию активисты сумеют ответить «советскими репрессиями» и подменой понятий, назвав пособника фашистов борцом за свободу России. Точно так же действуют и украинские молодчики, называя фашистского прихвостня Бандеру борцом за свободу Украины.

Ну и в заключение: Лабутин Александр Алексеевич





По заявлениям активистов – конструктор-оружейник, расстрелянный 30 апреля 1935 года. А Википедия тут молчит. Правда вот в реестре «Бессмертного Полка» абсолютный тёзка у «репрессированного» имеется. Только он героически погиб в бою с фашистскими оккупантами в 1944, и был награждён орденом «Красной звезды» посмертно. Хотя это слегка выпадает из концепции «Бессмертного Гулага», в которой советская власть людей не награждала, а уничтожала. Больше для пикетирующих подходит расстрелянный в 1935 ЛабутКин Александр Алексеевич. Видимо буква «К» на плакате не пропечаталась, благо Лабуткин Александр Алексеевич и правда имел отношение к производству оружия – был пристрельщиком. Только «репрессировали» его не по пресловутой 58-ой «политической». Расстрелян Гражданин Лабуткин был совсем по другой причине. Лабуткин Александр Алексеевич, по прозвищу «однорукий бандит», серийный убийца, лишивший жизни 15 человек. В свете озвученного выше хочется опять обратиться к заявлению участников движения «весна» «30 октября в 19-00 мы выйдем на улицу в разных городах. На плакатах мы назовём имена этих людей. Так мы напомним нашим согражданам, что под репрессии попали не мифические «вредители» и «английскими шпионы», а самые обычные люди. Такие же люди, как те, кто сейчас живут по всей России».

Да, под уголовное преследование попадали не только шпионы и диверсанты. Попадали предатели родины. Пособники фашистов. Серийные убийцы. «Это такие же люди, что сейчас живут в России»? Рискнем не согласиться. И неутешительный итог. Акция «Бессмертный ГУЛАГ» - профанация и откровенная ложь.

Вы уж определитесь – вы помните и скорбите по «невинно убиенным»? В таком случае для вас «жертвами репрессий», помимо серийного убийцы и предателя, воевавшего против своих соотечественников на стороне нацистсов, должны являться и такие личности как Гитлер, Власов, Пиночет и Чикатило.

Если же зафиксированные ошибки на плакатах были допущены просто по халатности, а прочие и правда попали в жернова переходных для России времён – в таком случае вы просто клоуны, устроившие пляски на костях наших предков.

Грош цена таким акциям «памяти», когда направлены они исключительно на дешёвый PR.





статью прочитали: 57 человек

Комментарии

Действительно ли участники акции «Бессмертный Гулаг» чтят память своих «репрессированных» предков или это просто очередная пиар акция оппозиции? Мы решили разобраться в этом, посетив пикет в Санкт-Петербурге. 30 ноября под эгидой дня памяти жертв политических репрессий в ряде городов России прошла акция «Бессмертный Гулаг». Организовало пикетирование движение «Весна», широко известная в узких кругах некоммерческая организация промышляющая митингами и флэшмобами. Работают по методу старших товарищей – Навального, Ходорковского и прочих им подобных. В Санкт-Петербурге стояние случилось на улице Рубинштейна. «Наша акция памяти называется «Бессмертный ГУЛАГ» — по аналогии с «Бессмертным полком». Важно помнить нашу историю и людей, благодаря которым мы живем. Но сталинские репрессии — это не меньшая часть нашей истории, о которой в настоящее время часто пытаются забыть.» - заявлено в сообществе движения «Весна» в социальной сети «Вконтакте»