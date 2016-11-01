Как Запад лжёт о бойне

Несколько дней назад обострилась дискуссия о смене окраса террористов — уйгурских, например, с помощью турецких специалистов превращающихся в туристов и мигрирующих в зоны боёв. Но не только уйгурских — спектр гораздо шире. По поводу этого сверхсовременного трафика уже предприняли контрмеры китайцы, наши специалисты давно не дремлют, а Запад через проамериканские СМИ пытается заглушить проблему старыми песнями про «умеренность» некоторых бандитов. И вот началась битва за Мосул. Что-то происходит на поле брани. И открылось новое поле — информационное. Предстоит разобраться, почему к осаде Мосула приурочено столько медийной лжи и зачем это нужно владельцам «западной коалиции» — США.

Пресса, ИА REGNUM, например, в течение последних недель неоднократно проводила анализ странностей пиар-кампании под условным названием «Битва за Мосул». Выделим главное.

Во-первых, полтора миллиона жителей под угрозой, уже просочились сведения о гибели мирного населения вследствие ударов авиации западной коалиции (например, бомбёжка школы для девочек). Погибших уже десятки, раненных и покалеченных — сотни. Это удары, которые нельзя приплюсовать к материальным доказательствам реальных боевых действий против игиловцев, поскольку убили мирных жителей. Вывод: война идёт, вроде бы. Но с кем? Реклама не совпадает с реальным положением.

Во-вторых, военные аналитики не советуют верить сказкам про заботу войск Запада о мирных жителях, поскольку анализ показал низкую активность западных войск. Проще говоря, если не стреляют, а больше маневрируют и рекламируют своё участие, то никто и не страдает — ни мирные жители, ни те, воевать с кем Запад и прибыл. Вывод: от болтовни и саморекламы не освобождаются города и не сдаются бандиты, а только мнения плодятся и затуманивается истинная картина событий.

Тем не менее, несколько часов назад появились сообщения о входе на окраины. Это в-третьих. При этом заметно, что сведения, распространяемые через крупные западные СМИ, имеют вид победных реляций, а интервью с участниками событий показывают другую картину.

В частности, агентство Reuters распространило статью о беседе с одним из лидеров шиитского ополчения Хади аль-Амири. Агентство оценивает масштаб событий в Мосуле и в Алеппо, но действует в рамках натовской версии о «западном гуманизме», контрастирующем с методами Асада и России. За рамками остались факты: число мирных жителей в Мосуле почти в пять раз превышает число мирных в Алеппо, что свидетельствует об ожидаемом масштабе гуманитарной катастрофы.

Если, конечно, будут реальные бои, а не телевизионное и интернетное шоу. А Spiegel, тем временем, через своих корреспондентов на месте собрал сведения о происходящем в самом Мосуле. И выяснилось, что в части районов города идёт обычная мирная жизнь, будто и нет никакой осады. Учтём, что до входа на окраины через западные источники усиленно нагнетались страсти о жестокости ожидаемой битвы и упоминалось, что Мосул за два года террористами халифата превращён был в неприступную крепость.

В-четвёртых, распространяются сведения, что в Мосуле засели только всеми запрещённые игиловцы — явные и хорошо разрекламированные враги, а в Алеппо с законным войском «сражаются за свободу» некие особенные «умеренные», которые воюют против «режима Асада». При этом игнорируется, что с бандитами в Мосуле никаких перемирий, гуманитарных миссий и коридоров, а оборонный потенциал в Мосуле может и должен затмевать тот, что виден в Алеппо.

И ещё при всём при этом режимы пауз в ведении активных действий в Алеппо нарушают именно «умеренные» борцы с «режимом Асада». Нарушают, в том числе, обстреливая мирные кварталы газовыми баллонами с взрывчатой начинкой — оружием против гражданских лиц, поскольку опытные военные умеют от такого неприцельного оружия защищаться.

Перечислены не все странности «Битвы за Мосул», лукаво приуроченной к американским выборам, как и обещали в штабе Обамы. Не всё перечислено из того, что относится к реальным сражениям в Алеппо и на подступах к Ракке (вспомним недавнее интервью командующего операцией «Несокрушимая свобода» генерала Стивена Таунсенда), но даже приведенных четырёх пунктов достаточно для вывода: западная коалиция жульничает.

Западные СМИ прикрывают операцию, в которой имитируется жестокая битва за иракскую «столицу халифата», попутно поднята волна дезинформации о битве за Алеппо и создаётся легенда о готовности формирований, оппозиционных легитимному правительству Сирии, взять штурмом сирийскую «столицу халифата» — Ракку. Пока это миф о наличии пятидесяти тысяч бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС).

Попутный вывод: легенда о том, что западная коалиция не воюет на сирийской земле, а только наносит воздушные удары — лживая легенда. США и проамериканская коалиция воюет руками наёмников из завербованных местных и многократно перекрашивавшихся пришлых.

А очень странная «Битва за Мосул» больше похожа на специальную операцию, у которой есть спортивный аналог. И называются матчи такого типа «договорняками». Нужно пытаться угадать, кто и кому «сдаст» этот конкретный мосульский «матч»?

Если мифы, создаваемые западными СМИ, будут вытеснены точной и правдивой информацией, в ближайшее время мир узнает много фактов, которые перестанут вызвать сомнения, а станут считаться доказанными. Например, о состоянии войны США с сирийским государством. Возможно, это произойдёт как раз к американским выборам.

Автор: Сергей Карлов