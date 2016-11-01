«Голос Америки» озаботился судьбой «пропавших» в Крыму

Правда, благодаря каким-то странным математическим манипуляциям, уже буквально в первом же абзаце число таких людей сокращается сразу на четверть, до ещё более низкого показателя в пятнадцать человек. И это, стоит напомнить, за два с половиной года!
Чтобы осознать всю степень абсурдности раздуваемой порталом истерии о ситуации с пропавшими в Крыму людьми, ниже приводим сводку по этому же показателю, но с территории Украины.
Общее же количество и вовсе достигает весьма устрашающей цифры, в полторы тысячи раз превышающей число пропавших в Крыму.
Выходит, за день в Украине пропадает людей больше, чем за два с половиной года нахождения полуострова в составе РФ!
Абсурдности ситуации добавляет и тот факт, что в списки без вести пропавших «детективы» из «Голоса Америки» приписали и отбывающего наказание в местах лишения свободы за убийство Хайсера Джемилёва.
Такой вот пропавший!
Разумеется, в самом Крыму среди населения эта тема не пользуется общественным резонансом, в силу отсутствия какой бы то ни было её актуальности. Как следствие, акции протеста, устраиваемые украинскими «правозащитниками», посредством которых пытаются создать искусственную шумиху вокруг этой ситуации, не пользуются поддержкой крымчан.
В редакции нежелание общества участвовать в данной клоунаде, естественно, объясняют страхом перед режимом.
Конечно же, ничем данное «мнение» не подкрепляется.
На этом фоне хотелось узнать у издания, где митингующие в Украине по поводу тех двух десятков тысяч без вести пропавших, числящихся в базе МВД страны? Тоже запуганные дома сидят? Так вот и рассказали бы читателям об этой ситуации, вместо откровенной профанации, которой является псевдосигнал SOS, который подает «Голос Америки».
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь