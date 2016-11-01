«Голос Америки» озаботился судьбой «пропавших» в Крыму

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» – именно таким «громким» заголовком редакция «Голоса Америки» пытается завлечь читателя, чтобы тот ознакомился со статьёй, появившейся на сайте издания 25 октября.

Речь идет о двадцати людях, которых «Голос Америки» посчитал без вести пропавшими в Крыму.

Правда, благодаря каким-то странным математическим манипуляциям, уже буквально в первом же абзаце число таких людей сокращается сразу на четверть, до ещё более низкого показателя в пятнадцать человек.

И это, стоит напомнить, за два с половиной года!

Чтобы осознать всю степень абсурдности раздуваемой порталом истерии о ситуации с пропавшими в Крыму людьми, ниже приводим