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опубликовано редакцией на Переводике 01.11.16 19:52
скаут: addesa; переводчик addesa;
 
 

«Голос Америки» озаботился судьбой «пропавших» в Крыму

«”КрымSOS”: с момента аннексии на полуострове пропали двадцать человек» – именно таким «громким» заголовком редакция «Голоса Америки» пытается завлечь читателя, чтобы тот ознакомился со статьёй, появившейся на сайте издания 25 октября. 
Речь идет о двадцати людях, которых «Голос Америки» посчитал без вести пропавшими в Крыму. 

Правда, благодаря каким-то странным математическим манипуляциям, уже буквально в первом же абзаце число таких людей сокращается сразу на четверть, до ещё более низкого показателя в пятнадцать человек. 
И это, стоит напомнить, за два с половиной года!



Чтобы осознать всю степень абсурдности раздуваемой порталом истерии о ситуации с пропавшими в Крыму людьми, ниже приводим сводку по этому же показателю, но с территории Украины.



Общее же количество и вовсе достигает весьма устрашающей цифры, в полторы тысячи раз превышающей число пропавших в Крыму.



Выходит, за день в Украине пропадает людей больше, чем за два с половиной года нахождения полуострова в составе РФ!

Абсурдности ситуации добавляет и тот факт, что в списки без вести пропавших «детективы» из «Голоса Америки» приписали и отбывающего наказание в местах лишения свободы за убийство Хайсера Джемилёва.



Такой вот пропавший!

Разумеется, в самом Крыму среди населения эта тема не пользуется общественным резонансом, в силу отсутствия какой бы то ни было её актуальности. Как следствие, акции протеста, устраиваемые украинскими «правозащитниками», посредством которых пытаются создать искусственную шумиху вокруг этой ситуации, не пользуются поддержкой крымчан. 

В редакции нежелание общества участвовать в данной клоунаде, естественно, объясняют страхом перед режимом.



Конечно же, ничем данное «мнение» не подкрепляется.

На этом фоне хотелось узнать у издания, где митингующие в Украине по поводу тех двух десятков тысяч без вести пропавших, числящихся в базе МВД страны? Тоже запуганные дома сидят?
Так вот и рассказали бы читателям об этой ситуации, вместо откровенной профанации, которой является псевдосигнал SOS, который подает «Голос Америки».

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