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опубликовано редакцией на Переводике 02.11.16 20:21
скаут: Memento Mori;
 
 

Исламское государство в Германии

Очень правдоподобное видео сегодня появилось в сети. На нем изображена Германия, да только не обычная, а уже та, в которой победил ислам. Флаг ИГ на Бранденбургских воротах, Кельнский собор с полумесяцем на шпилях, "Октоберфест" без алкоголя и свинины: все это может стать реальностью, если ЕС, а в частности Германия, не пересмотрят свои взгляды на миграционную политику.


Странно то, что многие западные издания, связали этот ролик с выборами в США. Я долго пытался выяснить логику, а потом понял . Они считают, что Трамп использует странное пугающее видео для предвыборной борьбы. Мол, вот, смотрите, американцы - во что может превратиться свободная, европейская страна, если вести неправильную политику.


Но я не уверен, что ролик сделал для поддержки Трампа. И я уверен, что нельзя называть видео абсурдным, ведь все мы знаем, что проблема с мигрантами стоит остро для Германии. 

Вполне можно представить себе ситуацию, представленную на видео, учитывая агрессивность и количество "понаехавших" мусульман. 
Они ведь не хотят ассимилировать с немецким обществом. Они хотят отстаивать свои традиции и строить свое общество. 

Хочется верить, что Германия, как и остальные страны ЕС, не станет жертвой собственной безграмотной политики. 


статью прочитали: 88 человек

   
теги: Меркель Ангела, Германия  
   
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