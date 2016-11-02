Исламское государство в Германии

Очень правдоподобное видео сегодня появилось в сети. На нем изображена Германия, да только не обычная, а уже та, в которой победил ислам. Флаг ИГ на Бранденбургских воротах, Кельнский собор с полумесяцем на шпилях, "Октоберфест" без алкоголя и свинины: все это может стать реальностью, если ЕС, а в частности Германия, не пересмотрят свои взгляды на миграционную политику.

Странно то, что многие западные издания, связали этот ролик с выборами в США. Я долго пытался выяснить логику, а потом понял . Они считают, что Трамп использует странное пугающее видео для предвыборной борьбы. Мол, вот, смотрите, американцы - во что может превратиться свободная, европейская страна, если вести неправильную политику.





Но я не уверен, что ролик сделал для поддержки Трампа. И я уверен, что нельзя называть видео абсурдным, ведь все мы знаем, что проблема с мигрантами стоит остро для Германии.





Вполне можно представить себе ситуацию, представленную на видео, учитывая агрессивность и количество "понаехавших" мусульман.

Они ведь не хотят ассимилировать с немецким обществом. Они хотят отстаивать свои традиции и строить свое общество.





Хочется верить, что Германия, как и остальные страны ЕС, не станет жертвой собственной безграмотной политики.





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