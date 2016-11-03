Российская оппозиция в Навальном разочаровалась!





Российский оппозиционный политик и основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный переживает сейчас не лучшие времена. Остается только надеяться на «счастливую случайность», что поможет ему взять власть в свои руки. Оппозиция в него больше не верит, обвиняя в провале на выборах и других грехах. Терпение лопнуло…





Насколько он хорош как политик и общественник?





Взять те же выборы в Госдуму. По мнению Навального, высказанном в эфире либерального телеканала «Дождь», «ПАРНАС и «Яблоко», при всем уважении, не могут никуда пройти и не пройдут больше никогда». Он считает, что «Партия прогресса» имеет лучшие шансы, но… ошибается.





К слову, «Партия Прогресса» была не допущена к выборам только по его вине: включение незарегистрированной партии в избирательную кампанию противоречит российскому законодательству.





Навальный зарегистрировал центральное отделение, но пропустил срок регистрации региональных отделений. Что же он сделал потом? Потребовал к себе особого отношения. Другими словами, ЦИК должна была нарушить закон ему в угоду? Им подавались жалобы в суд, а полученные отказы трактовались как преследование «кровавого режима».





Напомню, Навальный основал Фонд по борьбе с коррупцией, занимающийся (как заявлено на сайте ФБК) расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти. Требование же Навального (сделать исключение для его партии на выборах) можно смело трактовать как нарушение российских законов.





Впрочем, проекты Навального можно критиковать так же долго, как и его самого. Расследования ФБК представляются общественности под громкими заголовками, правда, доказательственная база всегда «хромает».





На днях он дал интервью в Hard Day's Night, где беседовал с Антоном Желновым, главредом Дождя Романом Баданиным, его замом М. Гликиным, спецкором Meduza Ильей Азаром и журналистом Bloomberg Ириной Резник.





Они обсудили убийство Немцова, поговорили о расследованиях ФБК, демонтаже олигархической системы и смене власти в России. Все, как обычно. Единственное исключение: оппозиционные СМИ на этот раз подвергли критике самого Навального.





Один из пользователей Twitter даже возмутился в связи с этим: "Зачем Ваши журналисты накинулись на Алексея?! Лучше бы дали по повестке дня сказать. Заставляете оправдываться за прошлые события".





Навального, впрочем, просто так не проймешь. Он заявил, что власть в России еще смениться, рассчитывая на «непредсказуемое событие», как это было в Тунисе. В этой стране акт самосожжения привел к «арабской весне».





В России же произойдет, по его мнению, «дворцовый переворот». Элиты и олигархи ненавидят Путина, поэтому если «завтра пройдут честные выборы, половина сотрудников администрации президента проголосуют за меня или за другого независимого кандидата».





Не знаю, откуда в нем столько убежденности. Ведь он мало что собой представляет, как в политическом, так и в общественном плане. По сути, даже в общественной деятельности он привык использовать чужие наработки, проекты и идеи, выдавая их за собственные.





Взять тот же проект «РосПил»: обнародование незаконных схем при расходовании бюджетных средств.





Некоммерческий общественный проект был нацелен на борьбу со злоупотреблениями в сфере госзакупок, действовал с конца 2010 года и существовал за счет пожертвований. ФБК был создан позже, в 2011 году. Вроде бы неплохая инициатива, но на поверку выходит, что это самопиар Навального и Ко с подтасовкой фактов.





По сути, Навальный «родился» как политик именно после создания и популяризации в сети Интернет своего блога, выросшего затем в популярный сетевой ресурс о коррупции «РосПил».





Виртуальный борец-одиночка на просторах интернета набрал себе френдов, параллельно приобретал акции в компаниях и затевал судебные процессы. «Транснефть» даже назвала его действия «промышленным шпионажем».





После прихода ФБК в Петербург Навальному понадобился работающий проект, а не та мистификация, что именовалась «РосПил». Под руку удачно попался еще один борец с коррупцией, но на низовом уровне – Дмитрий Сухарев с его «Муниципальной пилой». Только благодаря проекту Сухарева Навальный смог так долго продержаться в Северной столице.





Проект «Муниципальная пила» существовал с 2012 года, причем результаты были реальными, а не притянутыми за уши. За первый год работы активисты проекта добились устранения нарушений закона при закупках на сумму почти в 4 млрд. рублей, пресекая неэффективные траты бюджетных средств.





Но теперь Сухарев вернулся на прежнее место работы – в местное отделение международной организации TI в Санкт-Петербурге. Отделение ФБК в Петербурге было закрыто, что говорит о неспособности Навального организовать работу на местах. Провал следует за провалом.

Навальный не оправдал надежд. Его критикуют все, кому не лень. Помимо громкого пиара и вбросов в СМИ нужно показывать еще и реальные результаты… хотя бы для разнообразия.

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