Асад устоял! Террористы бегут из Алеппо…

Похоже, что боевики, загнанные в Алеппо в окружение, теперь окончательно потеряют надежду вырваться из этого города живыми. Отчаянная попытка прорвать кольцо, предпринятая в последних числах октября, лишь ухудшила их незавидное положение. До последнего времени многие военные аналитики сомневались в возможностях Сирийской Арабской Армии, говорили, что без поддержки ВКС РФ с воздуха солдаты Асада не смогут продолжить успешное наступление и даже не смогут удержать нынешних позиций. Но за последний год сирийская армия изменилась до неузнаваемости. И главная заслуга России тут в том, что ее участие в конфликте на стороне Асада придало уверенности сирийским военным, подняло моральный дух простых солдат. А еще за последний год непосредственного участия в конфликте российских пилотов сирийские солдаты смогли хоть немного перевести дух. Но сирийским солдатам, сражающимся в Алеппо, сейчас не до отдыха – находящиеся в окружении боевики предприняли отчаянную попытку прорвать блокаду. 28 октября боевики из различных группировок начали крупнейшее за два года наступление, говорят, что в нем приняли участи до шестнадцати тысяч террористов. Syria in Last 24 Hours: Terrorists Acknowledge Defeat in Aleppo TEHRAN (FNA)- Terrorist groups confirmed their failure in lifting the army's siege on militant-held districts of Aleppo, blaming their commanders for the defeats in the Western and Southwestern parts of the city.

Момент был выбран самый благоприятный – буквально на днях Россия объявила гуманитарную паузу в Алеппо. Удары с воздуха прекратились, а сирийская армия значительно снизила интенсивность огня, перебросив большинство сил на обеспечение безопасности гуманитарных коридоров, созданных для мирных жителей, чтобы те смогли выйти из зоны боевых действий.

В состав объединенной группировки боевиков вошли силы: «Джабхат Фатх аш-Шам» (Джабхат ан-Нусра), «Джейш аль-Фатх», «Аджнад аль-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Файлак аш-Шам», «Фатах Халеб» и некоторые подразделения Свободной сирийской армии, которую Вашингтон пытается преподнести как умеренную оппозицию. Боевики всех этих организаций начали наступление под единым руководством, а само наступление было названо «Великой эпической операцией».

«Эпическое» наступление началось не только в Алеппо, но и в провинциях Хама, Латакия, Даръа и Дамаск. Очевидно, что расчет делался на то, что силы Асада будут застигнуты врасплох таким масштабом, и руководство армии, растерявшись, начнет совершать ошибки. Но этого не произошло.

И излюбленная тактика террористов с использованием джихад-мобилей дала лишь видимые успехи. Силы Асада, действительно, вынужденно отступали в Алеппо под напором смертников, но и оставляли к тому моменту уже настоящие руины, на которых боевики просто не могли закрепиться. В результате этого бои в Алеппо были больше похожи на мясорубку, в которой боевики теряли сотни человек убитыми. И уже вчера сообщалось, что все территории, ранее захваченные террористами, снова перешли под контроль сил Асада. Так произошло с районом возле Парка развлечений, кварталом 3000 и трассой М5, боевики же смогли занять квартал 1070, но за контроль этих руин было отдано слишком много жизней.





В итоге Сирийская армия практически без потерь смогла отбить крупнейшее и, вероятно, последнее наступление террористов в Алеппо. Следующие две недели станут решающими: вероятно, скоро силы Асада сами перейдут в наступление, т.е. у боевиков для принятия решения сложить оружие и сдаться осталось не так-то много времени.

К слову, события последних нескольких дней заставили некоторые российские СМИ заговорить о том, что неплохо бы российскому Волгограду (Сталинграду) и сирийскому Алеппо стать городами-побратимами – судьба у этих городов уж очень схожая.

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