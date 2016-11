Асад устоял! Террористы бегут из Алеппо…

Похоже, что боевики, загнанные в Алеппо в окружение, теперь окончательно потеряют надежду вырваться из этого города живыми. Отчаянная попытка прорвать кольцо, предпринятая в последних числах октября, лишь ухудшила их незавидное положение.

До последнего времени многие военные аналитики сомневались в возможностях Сирийской Арабской Армии, говорили, что без поддержки ВКС РФ с воздуха солдаты Асада не смогут продолжить успешное наступление и даже не смогут удержать нынешних позиций. Но за последний год сирийская армия изменилась до неузнаваемости. И главная заслуга России тут в том, что ее участие в конфликте на стороне Асада придало уверенности сирийским военным, подняло моральный дух простых солдат. А еще за последний год непосредственного участия в конфликте российских пилотов сирийские солдаты смогли хоть немного перевести дух.

Но сирийским солдатам, сражающимся в Алеппо, сейчас не до отдыха – находящиеся в окружении боевики предприняли отчаянную попытку прорвать блокаду. 28 октября боевики из различных группировок начали крупнейшее за два года наступление, говорят, что в нем приняли участи до шестнадцати тысяч террористов.

Syria in Last 24 Hours: Terrorists Acknowledge Defeat in Aleppo

TEHRAN (FNA)- Terrorist groups confirmed their failure in lifting the army's siege on militant-held districts of Aleppo, blaming their commanders for the defeats in the Western and Southwestern parts of the city.