Мишель Аум – ливанский сценарий ближневосточного урегулирования
В Москве сегодня состоится мультимедийный круглый стол по итогам президентских выборов в Ливане. В мероприятии примут участие ведущие востоковеды России: Алексей Муравьев, Олег Пересыпкин, Алексей Сарабьев, Шамиль Султанов.
Избрание президентом Ливана Мишеля Ауна является знаковым событием. Это своеобразная поддержка российско-сирийского внешнеполитического вектора политических сил внутри Ливана.
Стоит отметить, что для Ливана избрание президента – в принципе, событие выдающееся. Ответственный пост до недавнего времени пустовал более двух лет, а голосование откладывалось 45 раз из-за политических разногласий.
Наконец, 31 октября 2016 года выборы состоялись. Во втором туре президентских выборов победил генерал Мишель Аун, поддержанный движением Хезболла. Показательно, что против Ауна был бывший премьер страны Саад Харири, поддержанный Саудовской Аравией и суннитским движением «Аль-Мустакбаль». Однако незадолго до выборов Харири поддержал кандидатуру Ауна.
Россия на официальном уровне приветствовала преодоление президентского кризиса. «В Москве неизменно исходили из того, что сохранение и эффективная работа ливанских государственных институтов являются залогом внутреннего мира и единства этой многоконфессиональной страны», — говорится в комментарии МИД РФ.
Новый президент Ливана отметил, что только национальная консолидация обеспечит политическую стабильность и подъём. Аун намерен использовать все мирные средства для деоккупации южных районов Ливана. Районы Шебаа, Кфар-Шуба и Гаджар находятся под оккупацией Израиля.
Ливанский лидер намерен дистанцироваться от многочисленных вооружённых конфликтов, в которых погряз Ближний Восток. Однако это не касается терроризма, с которыми «необходимо бороться превентивными методами».
Также Аун планирует решить проблему сирийских беженцев. Президент Ливана уверен, что без возвращения беженцев на Родину невозможно достижение урегулирования в Сирии.
Достижение политического консенсуса в многоконфессиональном Ливане может стать действенным примером для общего ближневосточного урегулирования. Также можно с уверенностью говорить, что Аун был избран ещё и потому, что политические силы в Ливане, в том числе суннитские, верят в будущее Сирии под началом Асада. Данный факт свидетельствует о скором прогрессе политического процесса в Сирии, ведь за ливанскими суннитами стоит Саудовская Аравия.
Автор: Илья Новицкий
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