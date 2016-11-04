Когда покраснеет Форум?

Нет, претензий к дизайну сайта открытой электронной газеты «Форум.мск» мы предъявлять не будем: он лаконичный, сочетающий в себе голубовато-розовую палитру. Возможно, и некоторые авторы статей имеют примерно туже непонятную ориентацию. И когда читаешь статьи на «Форуме» ловишь себя на мысли: а умеют ли краснеть эти люди? Видимо, нет, иначе уже сайт «Форума» покраснел бы от стыда за тексты, опубликованные там.

В этой статье некий Алексей Захаров пытается критиковать вице-премьера России. Естественно, это не простой процесс, поэтому Захаров решил применить проверенный способ – обрезав слова Дмитрия Рогозина.









, — пытается ввести в заблуждение своих читателей Захаров приводя слова Рогозина.



Но вот, что на самом деле говорил вице-премьер:



« Сирия сегодня показала, что будущее (вооруженных сил) за робототехническими комплексами, беспилотными системами… Нас очень мало – чуть более 145 миллионов человек, чтобы защитить огромную территорию. У нас по большому счету союзников нет. У нас физически не хватит солдат, чтобы… даже периметр территории защищать. (Пришло время), чтобы военнослужащие были не просто вояками, мы переходим к интеллектуальным системам вооружения », — сказал Рогозин на встрече со студентами и учеными в Томском политехническом университете 28 октября 2016 года.

Источник: РИА



Далее автор приводит еще одну «громкую» цитату:

Предприятия российского ВПК исчерпали огромные запасы советской науки.



Что же на самом деле сказал Рогозин?



« …при создании систем оборонного вооружения российские предприятия оборонного комплекса исчерпали огромные запасы советской науки.



Они действительно были огромные… Дальше мы не сможем двигаться по оснащению вооруженных сил, используя наработки прошлого. Их просто не остается… Что бывает со странами, которые отстают в техническом развитии? Характерный пример — война в Югославии в 1999 году »



Весь дальнейший текст у Захарова построен на фундаменте лжи. Стоит ли тогда читать откровенную неправду, и купаться в луже информационных нечистот? Мы бы не советовали. Нас слишком мало, чтобы защитить огромную территориюПредприятия российского ВПК исчерпали огромные запасы советской науки.

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