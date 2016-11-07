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опубликовано редакцией на Переводике 07.11.16 18:00
скаут: romakhrustov;
 
 

Птичья статистика Елены Скворцовой

Есть в народе поверье, что кукушка может предсказывать количество лет, которые осталось прожить человеку. Достаточно спросить: «Кукушка, кукушка, вещая птушка, скажи, сколько мне лет жить?» Она и накукует. А вот скворцы предмет многолетнего спора специалистов. Никак люди не могут определиться, друг или враг человека эта птица. Видимо, они как люди: одни пользу приносят, другие вред.


Вот и о Елене Скворцовой, обозревателе «Собеседника», сложно определенно что-то сказать. Ее статью с неожиданным заголовком «Статистика показала, что реформа здравоохранения привела к росту смертности в стране» перепечатало издание online812.ru. В оригинале статья звучит несколько иначе — «Елена Скворцова: Лечь в больницу и... умереть?», но как видите, и здесь оптимизма нет. Видимо, статистика не та. Проверяем.


Если речь идет об официальной статистике, то смотреть ее надо в первоисточнике – на сайте Федеральной службы государственной статистики России (http://www.gks.ru). Есть там раздел «Население» где представлены данные по демографии в России.


Как видите, рост умерших граждан начался в 1970 году, и своего пика достиг в 2003 году – 2 млн. 365 тысяч 826 человек. Затем начал снижаться и в 2015 году уже составил 1 млн. 908 тысяч 541 человек. Разница – более чем 457 тысяч живых людей.


И это я уже не беру цифры по естественному приросту населения, которое прекратилось сокращаться лишь в 2013 году.


Реформа здравоохранения началась в 2011 году. Депутаты Госдумы, врачи и их пациенты – все обсуждали реформы. И на текущий момент есть еще проблемы в системе здравоохранении, но говорить об увеличении смертности, глядя на реальные цифры, думаю, не приходится.


Тогда зачем излишний пессимизм? Неужели, все ради пугающего заголовка и увеличения статистики просмотров?


Читателям же рекомендуем более спокойно относится к статистическим данным без подтверждающих их цифр и ссылок. Вас просто могут попытаться напугать страшными сказками…


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теги: СМИ  
   
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