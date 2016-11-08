Что такое демократия в современном мире?

В дословном переводе этот термин означает «народовластие». То есть, подразумевается, что народ властвует сам над собой. Либо же даёт право избранному правителю управлять этим самым народом. В глубокой древности так оно и было. Согласись, читатель, когда в племени 100-150 человек, всегда легче выбрать себе правителя. Умного, сильного, справедливого и прочие хвалебные эпитеты. Даже когда город-государство типа Афин, имеющее на момент становления непосредственно демократии, имело численность голосующего населения 50-60 тыс. чел., и в этом случае население могло без особых конфликтов выбрать лидера. Сама идея, конечно, хороша: народ выбрал, народ ожидает действий, ведущих к расцвету полиса/страны/державы. И хорошо, если правитель оправдывает эти ожидания. Тогда его выберут ещё раз, и ещё, ещё… А если нет? В Великом Новгороде и Пскове такого правителя могли запросто выкинуть с занимаемого поста и проводить пинками. Иногда, правда, приглашали обратно, как Александра Ярославича, например. Но во что превратилась демократия ныне? Основной тезис автора: нынешняя демократия предполагает полнейшее «народовластие», граничащее с анархией, причём в худшем его проявлении. Согласитесь, когда известный политик (de mortuis aut bene, aut nihil) говорит народу: «Берите демократии столько, сколько сможете проглотить», что это, как не анархический призыв? И ведь именно это было предложено в России. Последствия мы знаем. Но самое страшное в современной демократии – это отсутствие каких-либо морально-этических норм. Как, например, нам говорят с Запада: «У вас нет прав у геев, значит, вы – недемократичная страна». А какие им особые права нужны? У нас каждый гражданин имеет право на работу, отдых, образование, медицинское и социальное обслуживание, защиту. Каждый может пройти медкомиссию и получить права на управление машиной, на оружие. Какие им особые права-то нужны?



Свои «парады» проводить? Так у нас, простите, страна хоть и многоконфессиональная, но доминирующей религией является православие, где «содомский грех» совсем не приветствуется. Как и вообще в христианской религии в целом.

Действительно, у нас нельзя просто зайти в магазин и купить, допустим, карабин. Да даже обычную травматику нельзя (автор пытался – попросили разрешение на ношение). Но ведь это же недемократично получается! Человек хочет, а ему не продают, значит, ущемлены его права, а с этим надо бороться. Пусть так, зато ни один больной на всю голову маньяк, типа Брейвика, на улице с винторезом не появится.

То есть, современная демократия предполагает равные права для всех, но, простите, как можно дать право, предположим, человеку, который утверждает, что общается с инопланетянами дать возможность голосовать на выборах, пустить за руль авто, трактора, самолёта?

Что самое страшное, только одна страна присвоило себе право (демократическим, разумеется, путём) решать, у кого есть демократия, а у кого её маловато. И читатель уже понял, о ком идёт речь.

Суть в том, что если, по мнению этой страны, вы не живёте по их законам, то вам необходимо срочно принести великое достижение древних греков. Ну а если это достижение не согласуется с внутренним укладом страны? Если страна живёт по традиционным общечеловеческим ценностям? Если в стране у ребёнка есть мама и папа, а не родитель 1 и 2? Если мальчик это мальчик, а девочка это девочка, а не некое «оно» неопределённого пола?





И если выборы в стране непрозрачны, представлены не все партии (ага, кто бы говорил, особенно сейчас)? Ну, тогда вы совсем не демократическая страна, добро пожаловать в наш клуб, как говорится.

Демократия ныне очень избирательна. Она приходит туда, где есть геополитические интересы главных демократов (скорее, демократоров) планеты. Взять, к примеру, несчастную Ливию. Что им говорили? Что у власти – тиран, что культуры нет, но мы вам дадим (ролики с Сашей Грей, да?), что вы вообще за чертой бедности живёте, хотя такую социалку, как была при Каддафи, да дай бог каждому. Ну вот народ и повёлся, как мы в своё время на джинсы (не варёнки), жвачку (чем хуже наша «Мятная» была?) и обещание «истинной демократии», хотя толком не знали, что это такое? Теперь Ливии нет, есть куча вооружённых банд, зато у «светоча демократии» в избытке нефть, газ и чуть ли не крупнейший на планете водоносный горизонт, с помощью которого можно легко шантажировать минимум половину Африки.

И в Ираке то же самое. У власти – тиран, культуры нет, пива тоже нет (зато есть нефть), но всё это у вас будет. Спустя 13 лет пиво так и не появилось (ислам всё-таки), зато теракты минимум раз в неделю в полный рост. Саддам хоть и со своими тараканами был, но порядок держал, а что ещё для страны нужно-то? Гей-парады и фильмы со Шварцем?

А вот Саудовская Аравия. Правит там король, что для демократии не приемлемо в принципе. Не так посмотрел на женщину – 10 ударов плетьми в лучшем случае. Женщина за руль без разрешения села? То же самое, если повезёт. Вступил в сношения с лицом своего пола? Ну, тут тюрьма точно будет, это помимо нескольких сотен плетей. Словом, абсолютный деспотизм, шариат, и прочие радости восточного мира.

Ещё СА – один из крупнейших владельцев нефтяных залежей, терроризм активно поддерживает, как мы можем наблюдать в Сирии, и что же? Где демократия, привезённая на F-16? А нигде. Это союзник, причём важный. С его помощью можно контролировать мировые цены на нефть. Поэтому – пусть живут по своим законам, это ведь их право, а право – это святое.

Как видим, демократия в современном мире обрела ужасающие черты. Тирания одной страны, с шакальей сворой прихлебателей, диктующей свою волю тем, кто не является союзником. Это уничтожение культуры и традиций тех, кто, не являясь их подстилкой, хочет жить по собственным ценностям. Конечно, пусть мужчины пользуются Max Factor, женятся друг на друге (как и женщины), воспитывают приёмных детей в своих содомистских ценностях, а ещё отдадут в вечное пользование все свои полезные ископаемые, да и территории в придачу. Ведь это и есть истинная демократия, правда?..

Автор: Валерий Усачев

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