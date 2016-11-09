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опубликовано редакцией на Переводике 09.11.16 11:24
скаут: Miroslav;
 
 

Трамп победил на выборах США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал достаточно голосов для победы на выборах в США. До последнего момента эксперты предрекали победу его главной сопернице Хиллари Клинтон, однако, уже за несколько часов после окончания голосования прогнозы изменились коренным образом.

Эти выборы стали 58-ми в американской истории. Республиканец завоевал поддержку ключевых штатов, что всегда является ключевым моментом в американских выборах. Официально голосование еще не окончено, однако, Трамп уже преодолел необходимый порог для победы в 270 выборщиков. При этом Клинтон безнадежно отстало и уже никак не сможет победит, даже если оставшиеся голоса достанутся ей.

Что значит для России победа Трампа? Во-первых, это дает надежду на возможное смягчение российско-американских отношений. Во всяком случае, в ходе предвыборной кампании республиканец показал, что не настроен категорично в отношении России. В отличии от Клинтон, которая развернула целую антироссийскую пропаганду перед выборами, Трамп не только не демонизировал нашу страну, но даже положительно оценил деятельность российского президента.

Сейчас трудно сказать, что принесет Трамп в мир и какими будут его реальные действия. Все-таки не раз случалось, что предвыборные обещание американских президентов были успешно забыты. Показателен пример Обамы, который выступал как самый «мирный президент», а в итоге в Сирии и Ираке американские военные взрывают школы и больницы.

Однако если все-таки допустить, что Трамп подойдет более ответственно к своей работе, то возможно США изменит позицию в сирийском вопросе, сосредоточившись исключительно на террористах.


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теги: Дональд Трамп, США, Выборы  
   
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