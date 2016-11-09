Ядерные страсти Пентагона

Издание The National Interest предлагает читателям материал о ядерном потенциале США. Речь о межконтинентальных баллистических ракетах, которых Пентагону нужно четыреста штук, поскольку старые LGM 30 Minuteman III уже не гарантируют. Но каких гарантий не дают сейчас Штатам старые «Минитмены»? А это вопрос интересный.

Мнение военных озвучивает замначштаба генерал-лейтенант ВВС США Вайнштейн. По мнению «Штаба стратегического сдерживания и интеграции в сфере ядерного оружия» всё дело в сдерживании. Для сдерживания нужно улучшить систему наведения, также улучшить ракету-носитель. И бортовые системы, и системы управления.

Зачем? Вайнштейн: «Твёрдотопливные ракеты устаревают». Это похоже на радикальный пересмотр концепций, под который нужно много денег на дорогие покупки.

Настолько дорогие, что Northrop, Boeing и Lockheed уже сделали стойку на получение миллиардных заказов. Военно-воздушные силы приступили к переговорам и выбирают.

Предполагается, что обновлённый арсенал разместится на огромной территории четырёх штатов, чтобы даже при массированной атаке было, чем ответить. Площадь размещения составит примерно 33-34 тысячи квадратных миль — это почти штат Джорджия, как заметил собеседникам Вайнштейн.

Иссследовательская служба Конгресса оценила стоимость концепции. Выяснилось, что стратегическое сдерживание с помощью ракет наземного базирования, рассчитанная на тридцать лет, обойдётся в 62 миллиарда, а модернизация пусковых и командных систем — в 14 миллиардов. Около 50 миллиардов надо будет потратить на новые боеголовки.

История эта до публикации на сайте nationalinterest.org появилась в Scout Warrior и там бывший военный аналитик CNN Крис Осборн подал её со слоганом «трёхзвёздный генерал ВВС обещает спасти миллионы жизней ядерным оружием».

Можно теперь сделать вывод об интриге в целом. После сказок о системе ПРО, вплотную придвинутой к нашим границам, «иранская угроза» может смениться любой другой, поскольку никто, кроме РФ с мощным ядерным потенциалом, способным дать ответ агрессору настолько неприемлемый, что лучше бы и не нападать, так не волнует наших американских «партнёров». Когда нас уговаривали не обращать внимание на размещение элементов ПРО в Европе, план дополнить арсенал наземного базирования в США уже был.