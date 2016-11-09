Ядерные страсти Пентагона
Издание The National Interest предлагает читателям материал о ядерном потенциале США. Речь о межконтинентальных баллистических ракетах, которых Пентагону нужно четыреста штук, поскольку старые LGM 30 Minuteman III уже не гарантируют. Но каких гарантий не дают сейчас Штатам старые «Минитмены»? А это вопрос интересный.
Мнение военных озвучивает замначштаба генерал-лейтенант ВВС США Вайнштейн. По мнению «Штаба стратегического сдерживания и интеграции в сфере ядерного оружия» всё дело в сдерживании. Для сдерживания нужно улучшить систему наведения, также улучшить ракету-носитель. И бортовые системы, и системы управления.
Зачем? Вайнштейн: «Твёрдотопливные ракеты устаревают». Это похоже на радикальный пересмотр концепций, под который нужно много денег на дорогие покупки.
Настолько дорогие, что Northrop, Boeing и Lockheed уже сделали стойку на получение миллиардных заказов. Военно-воздушные силы приступили к переговорам и выбирают.
Предполагается, что обновлённый арсенал разместится на огромной территории четырёх штатов, чтобы даже при массированной атаке было, чем ответить. Площадь размещения составит примерно 33-34 тысячи квадратных миль — это почти штат Джорджия, как заметил собеседникам Вайнштейн.
Иссследовательская служба Конгресса оценила стоимость концепции. Выяснилось, что стратегическое сдерживание с помощью ракет наземного базирования, рассчитанная на тридцать лет, обойдётся в 62 миллиарда, а модернизация пусковых и командных систем — в 14 миллиардов. Около 50 миллиардов надо будет потратить на новые боеголовки.
История эта до публикации на сайте nationalinterest.org появилась в Scout Warrior и там бывший военный аналитик CNN Крис Осборн подал её со слоганом «трёхзвёздный генерал ВВС обещает спасти миллионы жизней ядерным оружием».
Можно теперь сделать вывод об интриге в целом. После сказок о системе ПРО, вплотную придвинутой к нашим границам, «иранская угроза» может смениться любой другой, поскольку никто, кроме РФ с мощным ядерным потенциалом, способным дать ответ агрессору настолько неприемлемый, что лучше бы и не нападать, так не волнует наших американских «партнёров». Когда нас уговаривали не обращать внимание на размещение элементов ПРО в Европе, план дополнить арсенал наземного базирования в США уже был.
С Китаем похожая ситуация, но главное озвучивается сейчас: ПРО должны помешать и напасть, и ответить. А с земли, с площади, сопоставимой с целым штатом Джорджия планируется заготовить смену «Минитменам». Эти ракеты способны ответить. И напасть первыми. Теперь нас будут уговаривать, что превентивные удары — это вовсе не то, чего хочет Пентагон?
Будет ли этот арсенал межконтинентальных ракет служить исключительно для сдерживания или пригодится для первого удара, когда властители будут уверены, что сдачу смогут перехватить, это пока вопрос, на который точного ответа нет. А неточный ответ даст любой, кто хоть раз в жизни дрался: если не рискуешь получить сдачи, можешь стать слишком храбрым и не безрассудным, а сразу наглым.
Каждый отдельный человек знает о соблазне напасть, если уверен, что сможешь не поплатиться. Однако в последние годы вменяемость американских элит вызывает сомнения. Есть подозрение, что безрассудность они уже оставили позади и стали наглыми. Вот только уверены ли, что сдачи не получат? Факты показывают, что пока нет.
Чтобы ответить на этот вопрос «да», США до 2044 года надо потратить около 120-130 миллиардов долларов. И оно того стоит?
Автор: Сергей Карлов
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