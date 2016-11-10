За Дадина, за тысячу: что забыли показать СМИ на «народном сходе» в Петербурге

Фамилия Ильдара Дадина вот уже несколько месяцев не сходит со страниц либеральных изданий. Оно и понятно — «узник совести», которого ещё якобы и бьют надзиратели... Дело это громкое и резонансное. По крайней мере, резонансным его пытаются сделать эти самые либеральные газеты, чуть ли не каждый день публикующие материалы о тяжелой жизни Ильдара. Бьют Ильдара в действительности или нет — вопрос не к нам. Мы разоблачаем ложь, которую привыкли тиражировать издания либерального толка. Так получилось, что Дадин стал одним из тех людей, кто поспособствовал рождению очередного фейка. Но обо всем по порядку.





«Свободу Ильдару Дадину!», — держит плакатик женщина в вязанной фиолетовой шапочке. Это так называемый «народный сход» в поддержку Ильдара, который прошел на днях в Петербурге. Мероприятие собрало с десяток «активистов», наподобие бабушки в фиолетовой шапочке. Однако, несмотря на малочисленность, «гражданскую» акцию широко осветили оппозиционные СМИ.





Анонс «народного схода» писал Росбалт, свободовцы брали интервью, а на «Эхе» даже подключили прямую трансляцию. И всё бы ничего, если бы не одно важное «но». Ратующих за судьбу Дадина «активистов» нанимали на соседней улице. В интернете есть целое видео. С разрешения автора, публикуем его здесь.





Тыщёнка рублёв и плакатик в поддержку — стартовый пакет новоиспеченного пикетчика на зарплате. В этом плане, не совсем понятна приставка «народный» к слову сход. А ведь именно такой заголовок растиражировали вышеуказанные СМИ. Все, начиная от Росбалта и заканчивая «Свободой» пиарили акцию именно как народную. Как любят говорить господа аналитики, якобы «горизонтальная инициатива» была. С низов-с. Да не тут-то было. Чуть ли не в соседнем дворе массовку набирали.





Отчего господа журналисты понесли ложь в массы — вопрос исключительно к ним. Могли ведь узнать у той же дамы в вязанной фиолетовой шапочке, что она забыла в этот морозный вечер на Малой Садовой? Или и так всё прекрасно знали, да застеснялись читателям рассказать и показать? Ну а что, вот тогда сюжет бы вышел интересный.





И камера бы «эховцев» пригодилась бы.

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